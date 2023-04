Restauranteros piden que se decrete el fin de la pandemia en Tamaulipas

CD. VICTORIA, TAM.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Ciudad Victoria solicitó al Gobierno de Tamaulipas decretar el fin de la pandemia tal y como lo hizo el estado vecino de Nuevo León, por considerar que ya no es necesario, y que es un tema que los empresarios del sector quieren olvidar por las pérdidas económicas y el daño emocional que les causó.

Juan Pablo González Martínez, presidente de CANIRAC, dijo que están a favor de que se declare el fin de la pandemia, “Es un tema que como comerciantes queremos olvidar, ya no nos gusta ni recordar, todo lo que tuvimos que pasar tanto económicamente como emocionalmente también, recordemos que no solo es un tema económico, sino que dejó a las personas afectadas en sus emociones, en su sentir y afectó mucho en el ritmo laboral, muchos se acostumbraron a no trabajar.

Otro de los problemas que generó la pandemia es que muchas personas se acostumbraron a ya no regresar a sus labores físicamente y eso nos ha afectado mucho a las empresas, por eso creo que es un acierto que el gobierno declare el fin de la pandemia”.

“A nombre de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes que se declare el fin de la pandemia ya que no veo razones por las cuales seguir con tanto protocolos, tenemos algunas restricciones, no nada más nosotros, todas las industrias, pero ya en cuestión de ocupación ya estamos normalizados, todo el personal operativo debe usar cubre bocas, las medidas de higiene básicas generales, como la desinfección de mesas, mesas espaciadas todo lo hemos seguido llevando a cabo”, resaltó.

Dijo que lo que es una realidad es que el miedo ya se fue, el comensal llega sin el temor que tenía antes a contagiarse y eso es muy bueno para la industria restaurantera que por años trabajó con capacidades muy limitadas y fuertes restricciones, hoy esto ya ha sido superado de alguna manera.

Reveló que ahora que viene el Día del Niño, el Día de la Madre, que restaurantes están preparando ofertas, viene el Día de las Madres es un día muy importante, ya algunos restaurantes tienen reservaciones desde ahorita, invito a la gente que salgan a celebrar a sus madres.

Por Salvador Valadez