Alessandra casi abandona la serie ‘De viaje con los Derbez’

MÉXICO.- La cantante y esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, reveló en la alfombra roja de la premier de la tercera temporada ‘De viaje con los Derbez’, que casi abandona la serie y dio los motivos por los cuales tomaría la decisión.

La integrante del grupo musical Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo, confesó que casi abandona la tercera temporada del reality show ‘De viaje con los Derbez’, debido a los riesgos que corrieron en el viaje a Jamaica, un ejemplo de ello fue que Vadhir Derbez, uno de los hijos del comediante, estuvo a punto de morir.

“No me voy a guardar quién soy, ni me voy a contener […] para mí, en el momento, yo estaba en pánico, entre en shock, estaba muy asustada y me sentí sola; me sentí como, ‘¿soy la única loca que está viendo el peligro y aquí todos los demás se están riendo?’ Para mí la prioridad, me vale cuántas cámaras haya enfrente, no voy a poner a mi hija en peligro”, dijo.

Cabe destacar que, mientras visitaban Jamaica, para la tercera temporada de ‘De viaje con los Derbez’, Vadhir quiso explorar los aires con un motoparapente. Sin embargo, el artista tuvo un accidente que aterrorizó a todos. Por lo cual, Alessandra Rosaldo casi abandonaba la serie debido a los peligros a los que se exponían.

“De hecho, después de eso, yo hablé con la producción y les dije, ‘si así va a ser, ¡olvídenlo! Yo me regreso en este momento con mi hija”, explicó Alessandra Rosaldo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR