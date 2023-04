La bandera enarbolada por la alianza opositora a la reforma electoral y el Plan B de Morena y el presidente López Obrador bajo el lema “El INE no se toca” que salieron miles a las calles a defender, no se aplicará a la reforma del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actualmente en pausa.

A diferencia de la posición que adoptaron en el caso del INE, los adversarios de la 4T aprueban que “El TEPJF si se toca”

Igual que los diputados de Morena, Verde y PT, los del PRI, PAN y PRD han respaldado la iniciativa que, de aprobarse, limitaría algunas de las facultades y atribuciones legales del tribunal electoral, en particular las relativas a la organización interna de los partidos políticos.

¿Cuáles son las razones por las que los integrantes de la alianza “Va por México” repudiaron la reforma del INE, pero han dado el visto bueno a la del Tribunal Electoral? Todo indica que la conveniencia.

El proyecto que modificaría la constitución dejaría a los actuales dirigentes nacionales, Mario Delgado, de la Cuarta Transformación, Marko Cortés, de Acción Nacional, Alejandro Moreno, del PRI y Jesús Zambrano, del Partido del Sol Azteca, en libertad de manejar a placer las riendas de sus agrupaciones como ampliar sus mandatos hasta el 2024.

Sin poder que se los impida, podrían cambiar los estatutos partidistas y elegir a modo a los dirigentes. igual que a los candidatos a puestos de elección ciudadana, ya que, bajo la disposición reformatoria las decisiones internas no podrían ser impugnadas ante los tribunales como sucede en la actualidad.

Únicamente el Movimiento Ciudadano elevó la voz para expresar su descuerdo. Aunque no lo hace, como dicen algunos de sus representantes, para defender a los ciudadanos, sino debido a que, en el MC no cuenta el sentir de la militancia, solo lo que ordena el jerarca nacional, Dante Delgado.

PETROLEROS EN PIE DE LUCHA

Hablando de otras cosas, tras varios años de acatar las decisiones de la dirigencia de trabajar para el PRI, un numeroso grupo de trabajadores de la Sección Uno del sindicato petrolero, activos y jubilados, declararon públicamente que, esta vez de la mano de Jorge Ruvalcaba López, pelearán la candidatura del partido de AMLO a la alcaldía de Madero.

Tendrán que recordar, no obstante, que, serán el gobernador Américo Villarreal y el alcalde Adrián Oseguera los que de común acuerdo designarán al precandidato mejor posicionado entre los electores.

También tener presente que, llegado el momento, los aspirantes deberán definir si van por la alcaldía o la diputación, porque una vez tomada la decisión no podrán cambiarla, como sucedía anteriormente cuando a los que no lograban la candidatura de presidente municipal se les otorgaba la de diputado, como premio de consolación.

Eso ya no se puede.

A propósito de aspirantes al cargo de Oseguera Kernion, el que anda muy activo es el tesorero Carlo Alberto González Portes. En el mes y medio que lleva promoviendo sus pretensiones ha recorrido 72 de las 118 colonias del municipio y ha empezado a achicar la ventaja que le lleva en el posicionamiento público el diputado Erasmo González.

En Tampico ya no hay duda. Los enterados coinciden en que el prospecto que tratará de darle continuidad a la obra del alcalde Chucho Nader en los comicios del año que viene saldrá de la cuarteta conformada por José Shchekaibán, Iñigo Fernández, Rosa María González Azcárraga y Edmundo Marón Manzur.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com