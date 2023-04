Se salvó México

Es muy complejo celebrar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fallo en contra del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador que pretendía entregar el control Nacional a la SEDENA.

de la Guardia

Complejo porque la GN está conformada en 99.9 por ciento por militares e infantes de Marina que pasaron de la SEDENA y SEMAR a la nueva Guardia Nacional; es decir, el “equipo civil policiaco” formado por AMLO es un cúmulo de militares.

De celebrarse el fallo de la SCJN porque el presidente, si, el presidente y el General Secretario de la SEDENA, al tener bajo el mando de los Verde Olivo a los Guardia Nacional estaba violando la Constitución, en específico el articulo 21, que define a la Guardia Nacional como una cooperación civil que debe depender de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC)

Así que si no dice otra cosa el Peje, Rosa Icela Rodríguez va ser la jefa de la GN, como debe ser en este país democrático -aún-, así es el la República Mexicana, aunque si bien es cierto llevamos más de una década con las fuerzas federales fuera de los cuarteles.

El traspaso o no de la GN a la SEDENA, sirvió a la nación para medir la lealtad de los ministros, por ejemplo los ya bien sabidos obradoristas Arturo Zaldivar; la “Jack Sparrow” Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, votaron a favor de militarizar la Guardia Nacional, para fortuna de México, hay lealtades en la SCJN.

Fue el ministro Juan Luis González Alcántara, el mismo que propuso el exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, conservará su fuero, el que planteó hacer valer la constitución para que la reforma de la 4T no adhiera más poder a la SEDENA.

Finalmente los héroes de MÉxico que

no usaron armas largas, granadas y equipo táctico fueron: Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y la presidenta de la Corte, Norma Piña. La Suprema Corte, el último contrapeso de AMLO que no ha podido doblar.

En la intimidad… ¡a la! En Nuevo Laredo, Tamaulipas; aparentemente otra ejecución extraoficial, ahora es precisamente el personal de la GN los involucrados.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608