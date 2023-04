Se incrementa en más del 100% la demanda de tinacos

CD. VICTORIA, TAM.- En más de un 100 por ciento se ha incrementado la demanda de tinacos, tan solo de marzo a abril se han entregado un total de mil 500, que es la misma cifra de lo entregado, pero en todo el 2022, reveló Lorena Zapata Medina secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Victoria, quien invitó a la población a adquirir uno para resguardar agua en estos momentos en la que hay desabasto.

Admitió que “el proveedor a diario tiene disponibles 50 tinacos, pero a veces pueden ser 60 personas a las que se les entrega vale y se complica un poco que para 10 no los tengan disponibles, pero al siguiente día ya los tenemos, hasta ahorita no hemos tenido problemas de suficiencia del producto, se está surtiendo a diario, no se han presentado quejas formales en la dependencia por ese motivo”.

Insistió en que la demanda ha crecido mucho, de marzo a la fecha hemos entregando mil 500 tinacos que fueron los mismos que entregue en todo el 2022, la entrega ha sido buena sin problema, necesitamos dónde resguardar el agua hoy en día en que se tiene problema de abasto.

“Prácticamente ha aumentado en un 100 por ciento de la demanda de tinacos, hay que prevenir se necesita que estar preparados, tenemos que llevar pipas a las colonias, no podemos mandarlos cada tercer día hay veces que no tienen dónde resguardar el agua, y les llenamos un bote de 200 litros, pero al tercer día ya no tienen y nos vuelven a pedir, por lo que sí es recomendable hacerse de un tinaco, para cuidar el agua”.

Por otra parte, la funcionaria municipal responsable de programas sociales informó que se está trabajando con el apoyo alimentario “tenemos arriba de 12 mil 500 beneficiarios, son más que el año pasado, siempre hay lista de espera, de alrededor de 200 familias, a las que se les hacen estudios socio económicos y se da prioridad a la gente que más los necesitan”.

POR SALVADOR VALADEZ C.