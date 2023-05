Nadadora mexicana exhibe que recibió acoso y bullying por parte de su entrenadora

MÉXICO.- Una nueva polémica se vive alrededor de la natación mexicana, después de que la atleta Teresa López dio a conocer el abuso que sufrió por parte de la entrenadora Adriana Loftus.

La integrante del equipo de natación artística mexicana, y subcampeona en los Juegos Panamericanos en 2019, relató los abusos que sufrió por parte de la entrenadora, los cuales la mandaron al hospital.

“Me hizo bullying; me decía gorda, chaparra y de piernas cortas; fui su costal de boxeo. Sufrí sangrado de tubo gástrico, oriné y evacué con sangre y cuando estaba en el hospital, solo me escribió para preguntar cuándo iba a regresar a los entrenamientos”.

Por otra parte, Teresa López señaló que sufría de bullying por parte de Adriana Loftus, quien la señalaba por su físico.

“Cuando mostraban los resultados de exámenes, mis números estaban normales. Sin embargo, ella me decía: tienes bien el porcentaje de músculo y grasa, pero yo te veo gorda”, indicó.

Teresa López se encuentra fuera del equipo mexicano desde el 2020 debido a las constantes denuncias que realizó, e indicó que también era minimizada.

“Me decía que no podía competir en dueto, por chaparra y si destacaba con mi buena técnica, me minimizaba. Sostener giros se me facilita, ella, en vez de decirle a las demás chicas que subieran el nivel, a mí me pedía bajarlo porque me hacía notar”, dijo.

Por último, la nadadora artística también criticó al equipo de natación por vender trajes de baño para sostener sus gastos de cara al proceso olímpico.

“Están en su derecho de pedir dinero, pero ellas cuentan con apoyo económico, del Ejército, de la Marina Nacional, de los estados, del gobierno. Viven bien, algunas ganan alrededor de 50 mil pesos al mes. Algunas compañeras piensan más en su bien personal, en mantener su beca, con alimentos y buenas condiciones; y no piensan en las próximas generaciones”, reveló.

Entre los logros de Teresa López se encuentran dos medallas de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019 y tres de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018.

