Buscan prohibir que se escuche la música de Peso Pluma en las escuelas, por ser “mala influencia”

MÉXICO.- La popularidad de Peso Pluma está en ascenso, no solo con sus canciones, sino en las polémicas que provoca con su estilo de vida. El exponente del corrido tumbado vuelve a generar el debate en las redes sociales, al conocerse que se está buscando en Nayarit, prohibir que se escuche su música en las escuelas.

La secretaria general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nayarit, Guillermina García, llamó a las autoridades educativas para prohibir los corridos tumbados en los planteles educativos.

“Hay mucha música acorde a los tiempos, de desarrollo emocional, de ganas de salir adelante; música positiva porque hay temas que pueden influir en el desarrollo de los niños”, dijo la líder sindical.

Esta petición se hizo pública el pasado 30 de abril, pero fue hasta hace poco que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, se pronunciaron.

Por ejemplo temas como PRC de Peso Pluma dice: “Me levanto, un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno, da pa’ arriba de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar. Si no es alguna plebita, es porque un cliente quiere más”.

Cambiaron a cepillin por peso plumas los niños de la escuelas — Jose luis Martinez ♣️🤘 (@Joseluismtz_23) April 28, 2023

Si la clase de música en las escuelas fuese más relevante, existirían los Peso Plumas? 🤔 — Paco Magallón (@fmagallon) April 29, 2023

🎶❌ Piden dejar de escuchar Peso Pluma en escuelas de Nayarit por Temor a tener delincuentes en potencia el día de mañana con corte de cabello horrible. Guillermina García, secretaria general del SNTE Sección 20 en Nayarit, pic.twitter.com/BxxVDRzbyI — Osiris Maldonado (@ImputadoNay) May 9, 2023

Pero hay otros maestros que también se han viralizado por utilizar a Peso Pluma para enseñar el idioma español o hacer que los pequeños aprendan las tablas de multiplicar.

