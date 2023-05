Hampones roban piezas de autos estacionados

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un grupo de sujetos desconocidos realizan rondines para robar piezas de autos estacionados.

Martín Díaz Robledo, habitante de la colonia el Cascajal denunció estos hechos luego de que su camioneta no contaba con algunas piezas.

“Quiero denunciar que la noche del miércoles mi camioneta no arrancaba, me di cuenta que el cofre estaba levantado y no contaba con batería así como con otras piezas mecánicas de acuerdo al mecánico que me la checó”.

Refirió que se disponía a salir por cuestiones laborales, pero debido a lo ocurrido tuvo que llamar a un mecánico y fue este quien le dio a conocer las afectaciones.

El especialista en arreglar autos, comentó que los delincuentes cuentan con equipo especializado para cortar los fierros.

Díaz Robledo, alertó a la población para que tengan precaución y no atraviesen la misma situación que él, en donde tendrá que gastar cerca de 4 mil pesos por los daños.

POR Javier Cortés / La Razón