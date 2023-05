Intenso y sofocante calor afecta al sur de Tamaulipas y no se ve mejora

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La zona sur de Tamaulipas se encuentra afectada por una intensa oleada de calor que mantiene el termómetro arriba de los 30 grados Celsius, pero con una sensación térmica registrada hasta en los 37 grados Celsius.

Romel Martínez, director de Protección Civil Regional, informó que se tiene registro de temperaturas altas y con altos índices de humedad y aún muy lejos de las fechas para que inicie la Canícula.

“Hemos tenido temperaturas muy elevadas en nuestra zona. Hay mucha humedad. Hemos en algunos lugares hemos andado en los 30 C con sensación térmica de 40 C , en algunas zonas, sobre todo en el norte Todavía no ha entrado ni la canícula. “, dijo.

De acuerdo con el histórico del Servicio Meteorológico Nacional a través de la Comisión Nacional del Agua, las temperaturas promedio para la siguiente semana advierten a la sombra entre 36 a 29 Grados Celsius en los municipios del sur de la entidad , pero con sensación térmica entre los 37a 39 grados Celsius en las siguientes 96 horas.

El funcionario explicó que el clima se encuentra en condiciones de variabilidad poco frecuentes para la región.

“Han estado anunciando desde hace un par de días, cambios en los pronósticos del tiempo, supuestamente íbamos a tener una mejora en cuanto al estado de temperatura con algunas precipitaciones. Lo han estado anunciando el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua y no se ha presentado”

Y agregó:

“Ha sido muy variante, de hecho he comprado las posibles lluvias en nuestra zona como se han presentado y al final de cuentas, pues no llegan. Los nortes arriba de sesenta-setenta (kilómetros) no se han presentado , pero lo marca el estado meteorológico Nacional, y bueno son variantes

Durante los siguientes días, el SMN advierte que el municipio de Altamira tendría valores en el termómetro de hasta 36 °C a la sombra con sensación térmica que superaría los 30-40 °C .

En el caso de Tampico, se van a mantener entre los 29 a los 31 °C,pero con sensación térmica más elevada.

El pasado sábado, la temperatura en la zona sur de Tamaulipas, basados en la sensación térmica arrojaron una medición de 37 °C de sensación térmica.

“En las páginas de la Comisión Nacional del Agua se menciona que hay posibilidades de norte, de lluvias y no se han presentado”

El aumento en la temperatura, explicó que también acompañan el incremento en la posibilidad de que se presenten incendios forestales.

“Sobre todo, nosotros como Protección Civil que se nos incrementan los incendios de pastizales, los efectos “lupa” en los terrenos baldíos y que , bueno si se han incrementado un poco”

“Si, vamos a tener una semana mas de calor”.

Por José Luis Rodríguez Castro/ La Razón