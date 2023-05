Jamie Foxx ya lleva casi un mes hospitalizado; su familia se prepara para lo peor

ESTADOS UNIDOS.- Jamie Foxx es uno de los grandes actores de Hollywood, que tiene en su historial cinematográfico títulos como Colateral, Ray, Soldado anónimo, Miami vice, entre otros. El actor ha sido noticia, porque hace un mes ingresó al hospital, donde permanece debatiéndose entre la vida y la muerte.

Según informes recientes, sus seres queridos mantienen la esperanza de una recuperación completa, pero se están preparando para el peor de los escenarios.

El actor, de 55 años, ingresó el pasado 11 de abril por una “complicación médica”. Todavía no se conoce públicamente la razón por la que Foxx tuvo que ser ingresado, pero su familia y amigos cercanos, ya han manifestado su preocupación.

Según la prensa estadounidense, el ganador del Óscar tuvo que ser revivido después de que tuvo un episodio que su familia quiere mantener en secreto. Algunos señalan que tuvo un derrame cerebral, pero hasta ahora no se ha confirmado.

Foxx fue hospitalizado cuando estaba en pleno rodaje de Back in action, una comedia de acción de Netflix que protagoniza junto con Cameron Diaz.

¿Jamie Foxx está en peligro?

En varios medios se especula que la familia contempla un escenario triste ante la situación y se preparan para el “peor de los casos”.

Praying for Jamie Foxx. 🙏 The man is a legend. This clip of him as Stephen A. Smith still has me laughing till this day. pic.twitter.com/ddMwvX9CML

— Aight Im Outz (@AightImOutz) May 3, 2023