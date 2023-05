La OMS levanta la emergencia internacional por la viruela símica

ESTADOS UNIDOS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono o símica, declarada en julio del pasado año ante una enfermedad que afectó al menos a 87.000 personas en 111 países, con 140 fallecidos.

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia para el mpox y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional de mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial”, dio Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Sin embargo, advirtió que, da igual que con la Covid-19, “eso no significa que el trabajo haya terminado”.

