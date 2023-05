Video. Captan a hombre aprovechándose de mujer con problemas mentales

BAJA CALIFORNIA.- No es la ropa, no son los escotes, no son los coqueteos, desafortunadamente a diario miles de mujeres sufren abuso y acoso en las calles.

Recientemente se viralizó un video grabado en Tijuana que muestra a un hombre mayor aprovechándose de una mujer, al parecer en situación de calle, con problemas mentales.

En el video se aprecia cómo el hombre toma la mano de la mujer y la baja hasta sus genitales. Aunque la mujer se esfuerza por alejarse, el hombre la retine a su lado y hasta la abraza.

En seguida la toma se corta y aparece la mujer de frente siendo cuestionada por la persona que la grabó.

“Me dio una cachetada y me estaba tocando todo el cuerpo”.

Además, sumado a los toqueteos, la mujer asegura que el hombre la besó a la fuerza.

Quien grabó el video optó por llamar a la policía para que detuvieran al sujeto.

“Aquí tengo el video de cuando te estaba tocando. No te preocupes a ti no te va a pasar nada”.

Hasta el momento el video suma más de 2 millones de reproducciones y más de 24 mil reacciones.

