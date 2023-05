Ebrard sobre el senador Kennedy: “Es profundamente ignorante y miente”

MÉXICO.- El canciller mexicano Marcelo Ebrard sostuvo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el senador republicano John Kennedy es un hombre profundamente ignorante, esto por sus recientes declaraciones en torno a México y el tema del fentanilo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a Estados Unidos.

Añadió que ese trabajo le ha costado a México vidas de muchas personas, de oficiales, de diversas instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. “Por lo que se ve no lo sabe, o finge no saberlo. Sus recientes declaraciones son por un proceso político y no se lo vamos a permitir, no nos vamos a quedar callados”.

Añadió que toda la estrategia que están haciendo es racista y falsa en contra de México “el senador es una persona non grata en México”, y miente a los ciudadanos de Estados Unidos.

“El senador es una persona non grata en México, pero ademas es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos”: canciller @m_ebrard. https://t.co/qJUcJstZiO pic.twitter.com/UBsi92WS8j — Excélsior (@Excelsior) May 12, 2023

¿Qué dijo John Kennedy?

El senador republicano de Louisiana, John Neely Kennedy, declaró durante la comparecencia de la Drug Enforcement Administration (DEA) que, sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gato de una lata.

Durante la audiencia se trataron temas sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir el flujo de fentanilo y para combatir a los cárteles mexicanos de la droga.

Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. Les compramos 400 billones de dólares cada año. Sin el pueblo estadunidense, México estaría, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el traspatio”, declaró el senador durante la audiencia.

El senador republicano cuestiono a Anne Milgram (jefa de la Agencia Antidrogas DEA) sobre por qué no llaman al presidente de México y le ofrecen un trato para permitir el acceso a los oficiales y militares estadunidenses a México para trabajar y detener a los cárteles.

“Si el presidente López Obrador invitara a los estadunidenses, al ejército estadunidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley a ir a México y trabajar con los mismos en México, podríamos detener a los cárteles. ¿No es eso un hecho?”, dijo Kennedy.

Ante ello, Milgram, respondió que “lo que yo hago todos los días es trabajar con los increíbles hombres y mujeres de la DEA que están arriesgando sus vidas”.

“Si no fuera por Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de una lata en una carpa en un traspatio”

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR