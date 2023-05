Padre muere atropellado; su hijo accionó por accidente la palanca de cambios

ESTADOS UNIDOS.- Una madre de familia en Utah, en Estados Unidos, está pasando por una situación difícil luego que su esposo falleciera tras una travesura de uno de sus hijos.

De acuerdo al medio Daily Mail, el pasado 6 de mayo, la víctima de 23 años se encontraba limpiando el patio de su casa, cuando de pronto uno de sus hijos de 5 años, se subió a la camioneta y accionó por error la palanca descompuesta de la marcha provocando que el vehículo rodara y atropellara a su padre.

El momento causó una enorme tristeza en Deisy Rodríguez, quien horas después del accidente se enteró que se encontraba embarazada de su tercer hijo.

“Mi hermana junto con su esposo y su familia estaban arreglando su patio trasero, cuando ocurrió la tragedia. Mientras trabajaba en el patio, una camioneta que estaba estacionado rodó hacia atrás en el patio”, dijo Sara Muñoz cuñada de Jhonatan.

Sara mencionó que se trató de evitar que el vehículo siguiera rodando, pero todos sus esfuerzos fueron en vano.

“Desafortunadamente sus esfuerzos les costaron ser aplastados por el vehículo. Los paramédicos llegaron e intentaron reanimar a Jonathan, pero fue declarado muerto en el lugar”, indicó.

La mamá de Jhonatan, quien intentó detener la camioneta, resultó con múltiples fracturas y tuvo que ser intervenida en dos ocasiones.

Deisy Rodríguez tras el accidente, también fue llevada de urgencia al hospital, donde descubrió que estaba embarazada del que será su tercer hijo.

The family of Jonathan Rodriguez, 23, who died after he was run over and crushed by a truck, is being remembered as a loving and hardworking husband. https://t.co/1RMkU6ZGwy

— ABC4 News (@abc4utah) May 9, 2023