Hallan a 40 menores trabajando

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado detectó a 40 menores trabajando por lo que en coordinación con el sistema DIF Tamaulipas se han retirado de trabajar.

Por ello, se está brindando apoyo para que se enfoquen sus estudios y actividades propias de su edad, de esa forma se trabaja de forma intensa en la erradicación del trabajo infantil en la entidad, por lo que visitan empresas y planteles educativos, para prevenir esas malas prácticas.

Olga Sosa Ruiz, titular de la Secretaría del Trabajo, dijo que, en el área de previsión e inspección, se realizan constantes visitas a empresas y diferentes puntos donde se denuncia que existen menores laborando.

Lo primero es retirarlos de laborar, porque en nuestro país no está permitido el trabajo infantil y en el estado de Tamaulipas.

Se hace lo necesario para eliminar el trabajo infantil con programas que permitan continuar sus estudios y su familia lo apoye.

“Hemos ido a muchas empresas a inspeccionar y no sólo vamos a las escuelas donde a niños y niñas además de decirles que no deben trabajar, se les pregunta si están empleados en algún lugar por las tardes, vamos de la mano del DIF ya un esquema para que no sea un problema sacarlos de trabajar” puntualizó.

Dijo que en estos meses que va de administración registran 40 casos detectados en el estado de menores trabajando, se les ha retirado de laborar, porque es contra la ley que los menores de edad estén trabajando, como gobierno buscamos erradicar el trabajo infantil en el estado, con programas que contribuyan a la solución del problema.

Pero además se prevenga, no podemos permitir que los niños trabajen a temprana edad, eso la ley lo prohíbe.

De acuerdo al modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil en Tamaulipas refiere que el estado existen 34 mil 566 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas que corresponde al 1.6 por ciento del total nacional, de estos 22 mil 254 son adolescentes en ocupaciones peligrosas y son el 64.4 por ciento del total m el 73 por ciento son niños y el 27 por ciento niñas, nuestro estado ocupa la tercer posición entre los 32 estados con menor proporción de ocupación infantil permitida.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON