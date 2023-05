Bañistas Ingresan a Zonas Prohibidas

Los incidentes registrados en aguas de playa Miramar durante los últimos días fueron causados por desobediencia ciudadana.

Juan Antonio Ortega Juárez, secretario del Ayuntamiento informó que los visitantes acceden a zonas no autorizadas para introducirse al mar.

” Tuvimos tres incidentes después de las seis de la tarde en playa Miramar. Dos a la altura de Playa Fundadores, donde está prohibido entrar a bañarse al mar.

Dónde prácticamente se utiliza para pesca deportiva pero ahí dos personas entraron a bañarse , cometieron esa imprudencia donde no se debe hacerlo y bueno les ganó la fuerza de las olas y del mar y estuvieron a punto de perecer ahogados”.

El funcionario dijo que es necesario atender las recomendaciones de Protección Civil y el equipo de Guardavidas.

” y bueno, después de las seis de la tarde no lo hagan, porque los guardavidas se retiran a las seis de la tarde, a veces hasta las siete con la recomendación de que se retiren del área del mar”.

Les agradecemos la asistencia a las personas que nos visitan, que son bienvenidos pero que respeten los señalamientos porque si respetamos eso vamos a respetar y cuidar nuestra vida.

Ortega , dijo que no se requiere el uso de la fuerza policíaca para no permitir el acceso en áreas no autorizadas.

“Yo creo que debemos seguir insistiendo en la responsabilidad de cada quien.

No es necesario la presencia de la policía para impedir el acceso a playa Miramar”.

La administración de la ciudad, dijo que espera colocar más señalamientos en las áreas restringidas de playa Miramar.

NADADOR DE AGUAS PROFUNDAS SE PUSO EN RIESGO

Un nadador de aguas profundas también tuvo que luchar por salvar su vida, luego de enfrentarse al mar .

“El tercer incidente se dio también a la altura de Las Escolleras, me parece que es un nadador de aguas profundas que también le ganó la fuerza del mar en un momento , pero el tuvo la capacidad de salir por si mismo y pues bueno quedó en un susto”.

EN RECUPERACIÓN

Los dos jóvenes rescatados el pasado fin de semana, explicó que se encuentra internados en el hospital de Tampico.

“Están en el Canseco. No están en buenas condiciones, pero esperamos que puedan salir adelante”

Datos

“La reiteración es que respetemos los señalamientos donde no debemos entrar a bañarnos, que está prohibido”.

José Luis Rodríguez Castro /La Razón