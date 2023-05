Fiscal Anticorrupción rechazó escoltas y camioneta: FGJ

El Fiscal General de Tamaulipas, Irving Barrios Mujica, señaló que Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Fiscalía Anticorrupción, sí tiene asignado un vehículo blindado y la protección de seis escoltas, sin embargo, éste los rechazó.

Actualmente, Ramírez Castañeda cuenta con tres elementos de la Fiscalía General de Justicia que le brindan seguridad, pues a los otros tres los despidió.

Irving Barrios detalló que existe un comité encargado de evaluar las necesidades de seguridad de funcionarios y demás involucrados en procesos legales.

“Hay un comité que forma parte de la Fiscalía que asigna las medidas de protección y seguridad a los funcionarios y a todas aquellas personas que intervienen en el proceso penal, hay un estudio que se realiza para determinar la circunstancia de riesgo, se hizo, siempre se hace antes de poder asignar alguna protección”.

Dijo que en el caso del Fiscal Anticorrupción, el comité emitió un dictamen para que se le asignaran seis escoltas y y un vehículo blindado.

“Sabemos que él no ha querido los seis elementos, que nada más aceptó tres…No tiene una unidad de protección con blindaje, no la tiene porque según me reporta el área administrativa en su momento en atención a un dictamen que le correspondía que sí se le entregara una unidad, el señor Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción no la aceptó, por no ser de las necesidades que él consideraba”.

El martes se dio a conocer un oficio en el que el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, alega que su integridad corre peligro y responsabiliza a los. Medios de comunicación de su mala imagen.

Para ello, reclamó a la FGJ que se le asignaran seis elementos de seguridad con porte de arma, además de una camioneta blindada.

POR STAFF