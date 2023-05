Maestro. Gracias por todo aunque fuiste un kool-aid

Los festejos por el “Día del Maestro” aún no terminan.

Claro, son tan valiosos en una sociedad que dejar su festejo para un único día del año sería bastante injusto.

Ahora fue el turno a los maestros del Campus Tampico-Madero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quienes además recibieron un reconocimiento a su trayectoria cumplida desde los 15 hasta los 45 años de labor ininterrumpida en las aulas.

El rector Guillermo Mendoza Cavazos, también se dejó apapachar por sus docentes en el campus de la zona sur. Entregó diplomas, preseas y distinciones a 120 maestros por su labor y dedicación en la máxima casa de estudio de Tamaulipas.

En su mensaje, el rector Guillermo Mendoza dijo que para la Universidad

es un honor reconocer la trayectoria y el compromiso de sus docentes porque son parte fundamental del crecimiento educativo de la UAT, y no miente el Rector cuando les dice que son ellos la base para consolidar la misión de un ente dedicado primordialmente a la formación de nuevos profesionistas. Y es que no podemos olvidar que en los maestros estriba el poder del ejemplo que será modelo a seguir para las nuevas generaciones.

Enhorabuena y muchas gracias a los maestros de la UAT.

En la intimidad… Lorelí Mendoza, pastora de la iglesia cristiana «Fuente De Vida» expresó que menores de edad afrontan un rezago educativo severo, que no deriva de la pandemia sino de la falta de atención por parte de la familia.

En el Domo Fuente Vida se hizo la presentación de “Majo y Dan”, procedentes de Monterrey, que el próximo viernes 9 de junio tendrán una presentación especial en el súper Domo ubicado sobre la avenida Ayuntamiento en Tampico, éste se encuentra ubicado donde estaba antes la Plaza de Toros “Gaona”, y el concierto en el que se espera una gran afluencia de personas se les asegura que experimentará algo único por esa mezcla de la música y las letras de Majo y Dan

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608