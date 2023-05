Entregan patrullas a la Guardia de Género

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para fortalecer la Guardia Estatal de Género, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, entregó ocho patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública, unidades especializadas en atención a víctimas, que permitirán fortalecer las acciones contra el delito de violencia familiar y reiteró el compromiso del Gobierno de la Transformación para proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

“Una de las áreas prioritarias como lo hemos mencionado, es la protección de los niños, niñas, jóvenes, los adolescentes y las mujeres. Lo he dicho y lo reitero, una sociedad que no protege a estos núcleos sociales, a sus mujeres, es una sociedad que no tiene futuro ni porvenir”, afirmó.

Tras presidir la reunión de la Mesa de Seguridad, en un acto realizado en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), acompañado por la directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas Dianaluz Gutiérrez González, el gobernador anunció también la incorporación de más personal en las áreas de psicología y de atención a los problemas de violencia familiar, así como la restitución de las Casas Violeta.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo en los recursos con que cuenta la entidad, para volver a restablecer algo que se había perdido, que es la restitución de las Casas Violetas, donde se debe apoyar a la mujer que ha sido objeto de algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica o social, y que ahí tengan un apoyo profesional”, manifestó.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García afirmó que las ocho patrullas entregadas tipo urban, permitirán fortalecer las actividades que en conjunto se llevan a cabo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas, con el Instituto de las Mujeres y el SIPINNA (Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).

“De esta forma, podemos reaccionar y atender de forma inmediata el problema, cuyo volumen es el mayor en esta entidad. La pretensión es desplegar equipos desde Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y fortalecer la capacidad en Ciudad Victoria y la región sur de la entidad”, dijo.

Chávez García afirmó que transformar no es solamente cambiar de maquillaje a instituciones, modificar actividades y resultados, sino atender el origen mismo de los problemas y solucionarlos y la entrega de las patrullas son “un paso más en el cumplimiento de las políticas de humanismo que usted nos ha marcado”.

Al hacer uso de la palabra, la suboficial “A”, Claudia Nuñez Álvarez encargada de la Guardia Estatal de Género, dijo que el objetivo principal es prevenir y disminuir los índices de violencia contra la mujer y todo acto de violencia en el núcleo familiar, con personal capacitado y sensibilizado.

Informó que actualmente la Guardia de Género cuenta con un estado de fuerza de 93 elementos, distribuidos en Ciudad Victoria, Tampico, Madero y Altamira y en vías de crecer a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Asimismo dijo, se han capacitado a 80 elementos en atención a la violencia en el ámbito familiar y de género, por la Dirección General de Formación y Servicio de Carreras Profesionales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, además de que a través de convenios internacionales, se capacitó a tres elementos como formadores de instructores en atención a la violencia de género por el Departamento de la Policía de Miami.

Por Staff

Expreso-La Razón