Critican a Alicia Keys por cantar ‘Ella Baila Sola’ de Peso Pluma

Alicia Keys, la reconocida cantante y compositora de 42 años, sorprendió a su audiencia durante su concierto en Guadalajara, Jalisco este fin de semana al bailar al ritmo de un corrido de Peso Pluma. Un video del momento se ha vuelto viral en las redes sociales, generando un gran revuelo entre los internautas.

En las imágenes, se puede ver a Alicia Keys moviéndose al compás de “Ella Baila Sola”, la exitosa canción que llevó a Peso Pluma y a Eslabón Armado a los primeros lugares de popularidad a nivel mundial. La espontaneidad y el entusiasmo de la artista al intentar cantar el corrido con su poderosa voz han dejado a muchos impresionados y creyendo que todo es posible en esta vida.

Alicia Keys confesó su admiración por la canción “Ella Baila Sola” de Peso Pluma, demostrando una vez más la influencia y el alcance global de la música regional mexicana. Su visita a México ha dejado claro que este género está arrasando en todo el mundo.

Durante su presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Alicia Keys interpretó sus éxitos que la han convertido en una estrella internacional. El público coreó al unísono canciones como “No One”, “Empire State of Mind” y “Girl on Fire”, pero fue Ella Baila Sola la que desató la emoción de la audiencia.

Cuando Alicia Keys terminó de cantar “Girl on Fire”, comenzó a sonar “Ella Baila Sola” y ocurrió algo inesperado. La cantante exclamó emocionada: “¡Oh, my God, say it with me because I love it!”, animando a sus fans a cantar el corrido tumbado de Peso Pluma.

Alicia Keys se dejó llevar por la música y comenzó a mover las caderas al ritmo de la canción, compuesta por Pedro Tovar, líder de Eslabón Armado. Aunque parecía no estar muy familiarizada con la letra, la artista continuó bailando y hasta intentó entonar parte de la canción. A pesar de no conocer completamente la letra, Alicia Keys remató los coros de “Ella Baila Sola” con entusiasmo.

Este momento se ha convertido en uno de los más destacados de su concierto en Guadalajara y ha generado una gran emoción entre los fanáticos de Alicia Keys y los seguidores de la música regional mexicana. La espontaneidad y la conexión de la cantante con el género han dejado claro que la música no tiene barreras y puede unir a artistas de diferentes estilos y culturas.

La participación de Alicia Keys en el corrido de Peso Pluma demuestra una vez más la influencia y la diversidad de la música en la actualidad, traspasando fronteras y generando colaboraciones inesperadas que emocionan a los fans y mantienen viva la magia de la música.