Acusan a mexicano de maltrato animal por bañar a una cucaracha

MÉXICO.- Por bañar a una cucaracha y exhibirlo en video un mexicano se hizo viral en TikTok; sin embargo, las imágenes causaron polémica a tal grado que tuvo que eliminarlo de su cuenta, no obstante, el material sigue circulando en diferentes redes.

En el video de TikTok se observa al sujeto agarrar a una cucaracha por la parte de atrás y meterla al chorro de agua de un lavabo, mojando principalmente la cabeza del animal.

“No, no, aquí todos se tienen que bañar. No puedes andar corriendo por la casa, entre la comida, toda cochina”, se escucha decir al hombre.

En una parte del video se ve cómo pone a la cucaracha en una esponja para lavar trastes y la talla.

“Eh, su jaboncito, limpiecita, le gusta andar por la casa por lo menos va a andar limpiecita, eso de andar toda hedionda por la casa, pues qué traes oye”, dice el usuario de TikTok.

Finalmente, la cucaracha es puesta en el suelo y se le ve arrastrarse debido al agua en su cuerpo.

Video de sujeto que baña a cucaracha causa polémica

El video que se hizo viral en TikTok causó polémica a tal grado de que el usuario eliminó el material de su cuenta.

Según trascendió, el joven originario de Sinaloa recibió miles de comentarios reportando maltrato animal.

Lo lograron, después de 24.3 millones de reproducciones TikTok quitara definitivamente mi video, ya no pude apelar. Yo no sé si ustedes cuando miran una cucaracha le dan una palmadita, lo más seguro es que la pisen, no entiendo por qué maltrato animal”, dijo.

Entre los comentarios a este video se lee:

Uh, qué mal, lo andaba buscando, a mí me pareció muy divertido.

Yo lo vi y lo reenvié a toda mi familia.

Yo lo descargué.

No obstante, el video que todavía circula en la plataforma aparece con la cuenta original del usuario Hector Haros Arias.

