AMLO “en caballo de hacienda”

La intención de los opositores a Morena es lograr una candidatura presidencial común. Sin embargo, el problema radica en seleccionar al abanderado(a). No será fácil por la cantidad que sueña suceder a AMLO. De ahí que importe la exigencia del panista Marko Cortés respecto de que cada aspirante debe estar respaldado por un millón de firmas obtenidas cuando menos en diez y siete estados.

De concretarse el señalado requisito, es de creer que la mayoría de ellos y ellas no podrán acceder a la siguiente fase, es decir a la consulta interna que defina el nombre del competidor (a), por parte de la alianza anti-natura PAN, PRI y PRD. Por lo pronto entre los azulejos surgió la discordia: la polémica y traidorcilla sonorense Lilly Téllez asegura que para cumplir el primer paso se requieren unos treinta millones de pesos, así que solo los ricos podrán buscar las firmas hasta debajo de las piedras, “porque tienen con qué”. Con dicho argumento la senadora deja virtualmente libre el camino a Santiago Creel quien fuera secretario de Gobernación con Vicente Fox y actual diputado federal.

Más cauto, el perredista Miguel Ángel Mancera prefiere esperar el acuerdo final interpartidista para actuar en consecuencia; por el contrario de la priista Beatriz Paredes quien está dispuesta a lanzarse al ruedo confiada en “su popularidad” para cubrir el requisito. (Ignora que el campesinado la repudia por haber sido cómplice de Carlos Salinas de Gortari en la privatización del ejido) Por su parte Alejandro Moreno Cárdenas respondió muy a su estilo, que se le hace poco el millón, “y si quieren más, más les doy”. (No sé a quién me recuerda).

El asunto es que a medida que transcurren los días, las semanas y los meses, cunde la desesperación entre los adversarios de la 4T por lo que no sería extraño que lo que ahora aparece como un formato más rumbo a la elección del próximo año, se convierta en un pleito de pronósticos reservados entre quienes suponen contar con suficientes méritos y derechos para encabezar la fórmula opositora.

Mientras tanto AMLO sigue “en caballo de hacienda”. Y es que las encuestas de esta semana de El Universal y Reforma lo sitúan con el 65 por ciento de aprobación en promedio. Tales publicaciones que no son precisamente adictas a su gobierno y menos a su persona, tienen que aceptar la realidad que muestra el apoyo mayoritario que garantiza la permanencia de Morena en palacio nacional el próximo sexenio. En este punto es donde el grupo conservador se pregunta, ¿por qué no desciende la aceptación del presidente siendo que afrontó severos problemas que en otras circunstancias hubieran sido suficientes para renunciar?.

Permítame decir que, debido a su fortaleza y autoridad moral, además de su honradez a toda prueba, es que el régimen morenista ha superado problemas como la pandemia, la crisis económica internacional, la inflación, la carencia de servicios básicos como la educación y la salud, etc. Y todavía se da el lujo de realizar obras prioritarias como el aeropuerto “Felipe Ángeles” o el tren maya, además de rescatar la energía eléctrica y el petróleo, condicionando la explotación del litio en beneficio exclusivo de la nación. Y deje que hasta sobran ganas y dinero pa’ comprar Banamex. Por esto y mucho más, AMLO sigue siendo líder de la mayoría mexica, aunque duela a la reacción conservadora.

Y humanista el gobierno como es; no desampara a los adultos mayores, ni a los discapacitados, ni a los estudiantes, ni a los obreros, ni a las madres solteras, ni a los campesinos. Es la diferencia con los neo porfiristas saqueadores vende patria que alejados del pueblo solo huelen el dinero. Y ni modo que sea invento.

POR HUMANIDAD SÁLVENLOS

Recién acompañé a un familiar a tramitar su visa gringa a Matamoros donde pareció que llegábamos a un mundo integrado por grupos multiculturales decididos a cruzar la frontera, aunque en ello se les vaya la vida. Preocupa la situación lastimosa en que mantienen la esperanza en cualquier rincón de la ciudad o en la margen del río Bravo donde pedazos de cartón o deteriorada lona se convierten en refugios de sus sueños. Es inhumano y anticristiano el abandono que soportan con resignación franciscana por el pecado de ser pobres en busca de mejor destino acompañados de sus niños que, sin entender la tragedia, crean juegos en medio de la indigencia que se volvió costumbre en la temprana inocencia.

Por supuesto que la migración no es problema solo de la frontera México-EU sino del planeta en mayor o menor grado y siempre lo ha sido. En este sentido creemos que rebasó cualquier expectativa hasta convertirse en un drama que debiera importar a todos si es que la existencia todavía significa algo para los países super desarrollados que presumen valores religiosos e ideológicos que aseguran conservar y defender.

Lo que el columnista observó significa el desprecio a la vida humana por parte de gobiernos a los que no importa inventar guerras con tal de lograr dominio y poder, como si el mundo se hubiera estancado en la edad media. (Rusia, Ucrania, EU y todos los partidarios del exterminio humano, son buenos ejemplos de crueldad).

Créalo que ver todo eso arruga el alma.

SUCEDE QUE

Bloqueos carreteros, la otra provocación del PAN.

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA