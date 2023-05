Cabeza de auditor pende de un hilo

Los titulares de la Fiscalía General de Tamaulipas y Auditoría Superior del Estado IRVING BARRIOS MOJICA y JORGE ESPINO ASCANIO principalmente este último siguen sin entender que su estadía legal y por ende física pende de un hilo a menos que su verdadero amo les tenga un as bajo la manga y los libre de la infinidad de irregularidades cometidas durante el ejercicio de su poder.

De sobra es sabido que ESPINO ASCANIO cometió una serie de anomalías amparadas a la sombra del poder una de tantas, fue que a través de uno de sus hijos presuntamente pasaba charola a alcaldes y funcionarios de todo tipo a quienes “aconsejaba” ponerse al corriente mediante una suma de dinero y a cambio recibieron la protección de su padre el entonces poderoso Auditor Superior del Estado.

Los tratos en su momento fueron muchos y muy variados todos eso si, terminaban en grandes cantidades de dinero cuestión de rascarle tantito a ciertos alcaldes sobre todo a los opositores para darse cuenta del espinoso asunto.

Todo ello ocurre sin contar que ESPINO ASCANIO continua haciéndole al “tío lolo” en aquello de no entregar la información precisa respecto a decenas de cuentas públicas curiosamente panistas las cuales como bien se sabe, fueron aprobadas vía fast track por parte de la anterior aplanadora panista en el Congreso del Estado y de las cuales existen fundadas sospechas que fueron aprobadas de manera irregular.

En fin el punto es que emisarios del pasado siguen aferrados al cargo sin darse cuenta o al menos eso dan a entender que son otros los tiempos y escenarios los que se viven y que muy a su pesar suyo todo puede desembocar en denuncias penales y por ende su destino puede ser la cárcel, al tiempo.

En tanto en el tema de los muy recurrentes bloqueos de la carretera a Reynosa y H. Matamoros a la altura de la Y por parte de productores agrícolas de esta vasta región que exigen entre sus demandas se defina el precio de garantía del sorgo, nada puede hacer el gobierno federal menos el estatal al menos así lo dio a entender el Secretario de Desarrollo Rural DAMASO ANAYA ALVARADO.

Son -dijo- DAMASO en la fijación del precio de garantía existen muchos factores a definir entre ellos la oferta y la demanda así como las muy cambiantes reglas del mercado internacional.

El tema es que nadie se logra poner de acuerdo en el tema lo que provoca que cada temporada de trilla los productores agrícolas “tomen” por asalto la mentada carretera con las consecuencias ya ampliamente conocidas, vaya, es el cuento de nunca acabar y todo sigue quedando en falsas promesas del gobierno federal, así las cosas.

En otras cosas el gobierno municipal capitalino fijó un término de diez días y contando para que el partido Acción Nacional pague el fuerte adeudo que tiene por concepto del impuesto predial al municipio.

De no hacerlo la tesorera local MARÍA GUADALUPE DE LOS REYES ACOSTA dejó muy en claro que de acuerdo a la ley se procedería al embargo, todo ello derivado de que los propietarios nomas no se han acercado a dialogar con las autoridades municipales respecto al fuerte adeudo que ronda en los 70 mil pesos, en pocas palabras les vale.

Los que sí se acercaron a platicar con las autoridades municipales por el mismo tema de adeudos del predial son los partidos del PRI y PRD.

En otro punto el alcalde capitalino LALO GATTAS BÁEZ en intenso recorrido por varias instituciones educativas resolvió el abasto del vital líquido como así sucedió al entregar par de tinacos-cisternas con capacidad de 5 mil litros al Centro de Asistencia Infantil Comunitario de la colonia “2 de Octubre” y a la primaria “Rodolfo Torre Cantú” del fraccionamiento “Marte R. Gómez”.

La idea fundamental por parte del alcalde GATTAS BAEZ es tratar de aliviar este agudo problema justo al inicio de temporada de estiaje, actitud que fue ampliamente correspondida por parte de los beneficiados.

En tanto el Secretario de Salud Estatal VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO por indicaciones del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA siguen sumamente atentos a la atención del brote de meningitis detectado en la ciudad de H. Matamoros donde decenas de personas presentan la sintomatología característica de esta enfermedad.

Derivado de esta evaluación y a raíz de la búsqueda que realiza la Secretaría de Salud de Tamaulipas la cifra de pacientes positivos al hongo Fusarium Solani aumentó a cinco manteniéndose cinco más en análisis.

El secretario HERNANDEZ NAVARRO resaltó que por el momento la parte más importante es la toma de muestras a los pacientes sintomáticos que de enero a la fecha se realizaron alguna cirugía en las clínicas de sobra conocidas establecidas en H. Matamoros y que como bien se sabe se encuentran fuera de servicio.

POR MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Correo: maguilar96@hotmail.com