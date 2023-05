Descartan venta de huachicol en las gasolineras

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Sabemos que la venta de gasolina llamada “huachicol” fuera de la norma, ocurre en algunas comunidades rurales y sectores de la ciudad donde se comercia de forma no organizada la gasolina.

En tanto que en las estaciones de servicio de Victoria es imposible que se venda combustible robado, las estaciones de servicio son sometidas a una excesiva regulación y protocolos de hacienda, pero tampoco estamos ciegos dijo Manuel Corcuera, presidente de la asociación de gasolineros Meta C-40 de la zona centro.

“Cada vez es más difícil la venta de gasolina huachicol, ahora con tanta regulación que tenemos e instalación de nuevos protocolos de hacienda.

Es prácticamente imposible que lo realicemos a través de una estación de servicio; aunque no digo que no sucede.

Tampoco somos ciegos, sabemos que eso ocurre en algunas comunidades y sectores de la ciudad, sobre todo en el medio rural, puede haber quien comercie gasolina de forma no organizada, no fuera de las normas”, dijo.

Sobre las ventas de gasolina en Victoria, dijo que el año empezó flojo, nos estamos recuperando de la pandemia, seguimos arrastrando las secuelas, que cambiaron las formas de movilidad.

La forma como la gente se desplaza a trabajos y escuelas, tenemos un 20 ciento menos de ventas que antes del inicio de la pandemia en la zona aunado a la apertura de nuevas estaciones de servicio.

Llegamos a un punto que estamos saturados de estaciones dentro de la ciudad.

Dijo que se tiene que ver hacia las afueras, a dónde va el crecimiento de la ciudad, para planear bien el desarrollo.

Deberíamos trabajar con el municipio para verificar que tenemos, que nos alcanza y hacia donde vamos.

Si seguimos abriendo estaciones por ocurrencia puede convertirse en un problema para varios, algunos incluso tienen que cerrar y otros seguir con el negocio lo que depende que capacidad económicas tienen.

Se tiene que ver que se registre un crecimiento ordenado y sea de acuerdo a la necesidad que tenga la ciudad.

En Victoria existen más gasolineras de PEMEX, 14 son de otra marca de un universo de 60 en la ciudad.

La mayoría nos surtimos de gasolina de distribuidores que PEMEX autoriza para que sean suministradores directo; hay algunos importadores que tienen autorización de la Comisión Reguladora de Energía y que pueden surtir a estaciones.



Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON