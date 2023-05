Lecciones futboleras y juego electoral

Después de seis años, las Chivas del Club Deportivo Guadalajara y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) volverán a verse las caras en una final de la Liga MX. Dicen los conocedores que las Chivas mostraron argumentos por medio de la constancia y consistencia mostrada a lo largo del torneo Clausura 2023; mientras que los Tigres lograron asegurar su pase al haber ingresado a la liguilla por medio del repechaje, siendo uno de sus torneos recientes con más irregularidades.

La inesperada final del futbol mexicano se ha acompañado de fuertes críticas al desempeño de los directores técnicos de los equipos que se quedaron en las semifinales: América y Rayados del Monterrey. Equipos con buenos jugadores, pero con una dirección técnica que no estuvo a la altura del equipo rival.

Algunas de las lecciones que nos deja este torneo de fútbol que pueden extrapolarse al ámbito electoral, son las siguientes:

• La lección de los Rayados: No subestime a sus rivales. Si las encuestas le un amplio margen de victoria, esté en el primer lugar de la clasificación, las decisiones timoratas le pueden hacer una mala jugada.

Sean un buen candidato, sea una buena candidata, pida a su equipo que también dé su mayor esfuerzo hasta que se termine el proceso electoral. No se quede sin una delantera que pueda sumar a su candidatura; tanto durante la campaña y la jornada electoral, ante el INE y/o el IETAM; o a través de las impugnaciones ante el TRIELTAM y el TEPJF.

• La lección del América: No se duerma en sus laureles. Aun cuando no haya iniciado el proceso electoral, respete las reglas de la contienda. Las autoridades electorales le pueden sacar una tarjeta roja.

Las denuncias por “actos anticipados de campaña”, actos que pueden ser cometidos antes del inicio del proceso electoral, pueden ameritar una expulsión, es decir, que le apliquen la sanción más alta de una elección: la cancelación del registro de su candidatura o, en su caso, la cancelación del triunfo en la elección, es decir, la revocación de su constancia de mayoría.

• La lección de Chivas: Confíe en su equipo. Así como la constancia y consistencia del juego de las Chivas, a lo largo del torneo Clausura 2023, las llevó a la final; si su candidatura cuenta con un equipo que está haciendo bien su trabajo y su candidatura sigue creciendo, confíe y siga trabajado. El trabajo constante con su comunidad, desde un partido político o de una trinchera ciudadana, es lo que más votos le sumará. Durante la campaña electoral ese capital puede crecer y permitirle alcanzar el triunfo en las urnas. Confíe en su equipo.

• La lección de Tigres: Nunca pierda la esperanza. Si su campaña no está arrojando los resultados esperados, no se desespere. Las jugadas de sus contrincantes también son variables que inciden en el resultado.

La expulsión de algún jugador cambia la dinámica del juego y su campaña puede repuntar. Usted respete las reglas: no cometa actos anticipados de campaña y evite acciones que puedan dar lugar a la nulidad de la elección como exceder el límite de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; no compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; no reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; y no cometa actos constitutivos de violencia política en razón de género. Nunca pierda la esperanza.

Si usted es aspirante a una candidatura en 2024, recuerde: no subestime a sus rivales, no se duerma en sus laureles., confíe en su equipo y nunca pierda la esperanza. Las lecciones futboleras también aplican al juego electoral. ¡Voy Tigres!

¿Usted, qué opina?

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA