Aficionados de Chivas hicieron trueque de sus boletos de Luis Miguel para ver la final contra Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Una familia pagó el precio para ir a ver a las Chivas a la final del Clausura 2023 de la Liga MX en el Estadio Akron cuando se enfrenten a los Tigres, aunque no fue específicamente con dinero, ya que pudieron cumplir el sueño de apoyarlos desde las gradas luego de intercambiar sus boletos para el concierto de Luis Miguel en Guadalajara.

A través de una campaña en redes sociales es que lograron el trueque, ya que consiguieron un lugar sin importarles perderse a ‘El Sol’, quien se presentará el próximo 17 de diciembre en el Estadio Jalisco.

Serán 3 generaciones de los González quienes incluso sortearon las fronteras para la posibilidad de ver campeón al ‘Rebaño Sagrado’, pues uno de ellos reside en Canadá y compró su boleto tras pedir días en el trabajo cuando remontaron en las semifinales contra el América.

Así intercambiaron boletos de Luis Miguel por los de Chivas

En algunos grupos de redes sociales escribieron el mensaje que hacía la petición. “Tenemos 2 boletos de Luis Miguel zona poniente baja. Buscamos tres boletos para la Final de Chivas. Deseamos que un padre, un hijo y un nieto, asistan al partido”, escribieron.

La respuesta fue inmediata ya que ambos eventos fueron cotizados. En el caso del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, se reportaron filas virtuales que sobrepasaron los 500 mil usuarios. Para el partido de vuelta de la final, en el Estadio Akron se vendieron las localidades entre 750 y 4 mil 500 pesos (el precio más caro que incluye alimentos y bebidas).

“Desde que puse la publicación, mi Messenger se está volviendo loco. Yo les dije que las redes nos tenían que servir. No sabes que tiene más ‘boom’ ahorita, si el concierto de Luis Miguel o el partido de Chivas. Ya varios me escribieron que me pagaban lo que fuera por mis tarjetas para el concierto de Luis Miguel. Sin embargo, no acepté, yo necesitaba los boletos para el partido”, dijo Ileana vía ESPN.

Finalmente consiguieron cambiar sus plateas en el Estadio Jalisco y lograron el cometido. “Para nosotros como familia, es muy importante que estas tres generaciones: mi papá, mi hermano y mi sobrino, vivan este momento importante. Lo que significa el futbol para mi papá y vivirlo con ellos dos, lo vale totalmente”, añadió.

Con información de El Financiero.