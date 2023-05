Negocios Sufren Afectaciones Económicas por el Micro Robo cada Semana

Un estimado de 150 negocios en Ciudad Madero, sufren afectaciones económicas por el micro-robo cada semana.

Daniel Galván, gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) informó que las pérdidas diarias se traducen en decenas de miles de pesos al mes.

Un negocio puede perder entre 200 y hasta un par de miles de pesos al día por el robo consecuente de mercancías.

De acuerdo con los comerciantes del sur de Tamaulipas, de un universo de aproximadamente 4 mil 450 negocios, se estima que poco mas de 3 mil 500 cuentan con cámaras de vigilancia, medidas antirrobo y guardias de seguridad.

COMERCIANTES INVIERTEN EN MEDIDAS DE CONTENCIÓN

Ricardo Santos Lara, vicepresidente de la Federación de la Cámara Nacional de Comercio (FECANACO), reconoce que los empresarios tuvieron que invertir equipo de cámaras de vigilancia y otros aditamentos

“En primera instancia la compra del equipo de cámaras, algunos negocios que manejan produciría como como ropa y otros artículos donde se les puede poner una alarma implementan este tipo de dispositivos y bueno otros mas implementan la contratación de algún guardia de seguridad, para poder disuadir a estas personas que estén cometiendo sus fechorías”.

Y agregó:

“En los casos en que no, pues es importante que si hay la posibilidad de que el negocio pueda soportar un gasto de tener un guardia de seguridad, pues hablar al 911 para que las autoridades las auxilien”.

Los micro-negocios son los mas afectados, dijo porque son los que tienen menos medidas de contención para enfrentar a los ladrones que ingresan a realizar el también llamado robo-hormiga.

“Fijate que los negocios de ropa, de autoservicio son como que lo mas golpeados en este tema”

El micro robo es un problema que diariamente enfrenta el sector comercial.

“Si, es un problema que se presenta diariamente. Todos los dìas estamos batallando con ellos.

DENUNCIAR AYUDA

“Lo importante es que los compañeros presenten su denuncia. Hagan su llamada al 911 , que es muy importante, y posteriormente realizar la denuncia, porque esas personas al tener una reincidencia, es más fácil que el juez les dicte prisión. Es el trabajo que tenemos que hacer nosotros”.

CANACO MADERO: NO SE INMUTA LADRONES

A pesar de que los comercios cuentan con servicio de video-vigilancia, dijo que los ladrones no se inmutan.

“Las cámaras de seguridad no los frenan. Hay negocios que tienen hasta una pantalla grande y eso no los detiene. No nada más en el robo-hormiga , en el robo a las tiendas ,

Y agregó:

“Este tipo de delincuente no se inmuta, porque sabe que no presenta denuncias. Al no presentar la denuncia a los tres días salen. Las tiendas aseguradas en sus mercancías no lo hacen”

El organismo camaral se encuentra a la espera de sostener una reunión con la Guardia Estatal para establecer un trabajo coordinado para enfrentar este delito.

Los negocios más afectados son las papelerías, las tiendas de bisutería, boutiques y tiendas de cadenas de supermercados.

“Si, si afectas, de poquito en poquito, la merma por cuestión de robo, acumulando pues ya es algo”

De acuerdo con el gerente, durante las temporadas vacacionales, se registra también el micro-robo pero por foráneos que aprovechan su estancia en la zona sur de Tamaulipas.

Datos

4 mil 450 negocios

Poco más de 3 mil 500 cuentan con algún sistema de vigilancia

45 mil pesos en promedio por semana en Madero

502 Negocios en el primer y segundo cuadro de Ciudad Madero

Altamira

1 mil 750 negocios (micros, pequeños y medianos)

Tampico

2 mil 200 negocios

“Los comerciantes afectados, dijo que desisten de interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia porque el proceso es tardado y en pocas ocasiones se tiene un resultado positivo” : CANACO MADERO

“”Hay muchos negocios que si se han puesto las pilas y están poniendo ante las autoridades a estas personas que cometen este tipo de robos” FECANACO

300 Hasta 2 mil pesos puede perder un negocio en un día

MADERO

30 por ciento se ven afectados diariamente

“Son productos que fácilmente los pueden comerciar por fuera, a un precio bajo y por eso es que también tienen esa facilidad”

Los negocios más afectados son las papelerías, las tiendas de bisutería, boutiques y tiendas de cadenas de supermercados.

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón