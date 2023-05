Video. Maestra prohíbe a sus alumnos la música de Peso Pluma: “No es para Niños”

CIUDAD DE MÉXICO.- “Peso Pluma”, el fenómeno musical, sigue dando de qué hablar, pues se sabe que tiene influencia, principalmente, en los más jóvenes quienes replican sus letras, pese a que éstas hagan apología a la violencia y al crimen organizado que se vive actualmente en tierras mexicanas. Así como se han viralizado profesores que dan lecciones de español o matemáticas empleando las melodías del artista tapatío, hay otros que se han dado a conocer en la red por realizar todo lo contrario: prohibir las canciones a sus alumnos.

Tal es el caso de la usuaria @maestramieldemaple, profesora de kínder, quien a pesar de que sus pequeños alumnos y alumnas pidan las canciones de la “Doble P”, se rehúsa a reproducirlas durante sus clases: “Esas no son canciones para niños. Que los niños sigan siendo niños”, escribió la maestra en uno de sus Tik Toks virales.

En el clip se puede ver a la profesora, emocionada, preguntándole a sus estudiantes: “¿Quieren que ponga música?”. Los pequeños, entusiasmados, gritaron que sí efusivamente. Sin embargo, el semblante de ternura de la maestra se desvaneció súbitamente cuando uno de los niños dijo: “Yo quiero que pongas la canción que dice: ‘quiere que le ponga música pa’ que baile hasta abajo la bebé”. La mujer procedió a explicarles porqué no era una buena idea escuchar el tema musical: “¡Esas canciones que no son para niños!”, sugiriendo cantar clásicos infantiles, como el de “La patita Lulú”.

El argumento de la joven docente no le gustó mucho a los alumnitos, pues insistieron con canciones peticiones que no agradaron mucho a su profesora: “La de Shakira”, “La canción de Peso Pluma”. La joven decidió argumentar más su opinión: “Esas canciones no son correctas, porque no dice nada como las canciones que cantamos aquí en la escuela”. Ante la negativa de la maestra, los infantes aceptaron y le sugirieron cantar Pin-pon y La ranita. Finalmente, orgullosa de su labor de convencimiento, la profesora escribió en su video: “No lograron convencerme, mejor les puse canciones infantiles y bonitas”.

En los comentarios del clip, se puede leer a un seguidor que felicita a la profesora por su acción, diciendo: “Maestra, yo te felicito tu forma de trabajar con los niños, eres una maestra de excelencia. Aquí se refleja la educación de los padres”, a lo que ella respondió: “No sólo es en casa, en todos lugares se escucha, entonces es imposible que no llegue a oídos de los niños”.

Hace unos días se había dado a conocer que el cantante mexicano “Peso Pluma” estaba en el primer lugar de los 50 artistas más escuchados a nivel mundial, sin embargo, el gusto le duró poco al intérprete de “Ella Baila Sola”, pues el Grupo Frontera lanzó este lunes una colaboración con Bad Bunny titulada “Un x100to”, la cual ahora es la reina del ranking.

Con información de Heraldo de México.