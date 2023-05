VIDEO. Xóchitl Gálvez le dice ‘sus verdades’ a Lilly Téllez

MÉXICO.- El tono de la senadora Lilly Téllez no ha gustado al panismo nacional y ahora es Xóchitl Gálvez, aspirante de la oposición por el Gobierno de la Ciudad de México, quien pidió a la sonorense que reconozca que sin “el efecto AMLO”, en el 2018, hubiese sido difícil que ganara su elección en el Senado de la República.

Desde que Lilly Téllez se lanzó contra el diputado Santiago Creel, en el programa de Brozo en Latinus, en donde le recordó que él nunca ha ganado un cargo de elección popular, mientras que ella sí ganó su escaño en el Senado, diversas voces han llamado a la unidad.

Entre ellas se encuentra la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien durante su colaboración en el canal Atypical TV, manifestó su aprecio a Lilly Téllez pero pidió que se conserve la unidad y que no agreda a compañeros de la alianza opositora.

“Le tengo aprecio a Lilly a mí no me da miedo contrastar ideas… Sí pienso que nuestros opositores, bueno los que están en Morena, les encanta ver eso, que se estén madreando entre la oposición. Y yo creo que en este momento es importante mandar un mensaje de unidad, de mostrar nuestras diferencias, pero no necesitas agredir al de enfrente”, dijo Xóchitl

La aspirante a la candidatura de la oposición para gobernar la Ciudad de México, expresó que la oposición debe enfrentar a Morena y no entre sí: “No es el momento de pelearnos, hay que pelearnos con los de enfrente”.

Pero, de pronto subió el tono, Xóchitl Gálvez dijo que en un acto de honestidad, Lilly Téllez debería reconocer que ganó su escaño gracias a que fue de la mano de López Obrador, quien en dicha elección resultó electo con el 53 % de los votos, al cual se le conoció como “el efecto AMLO”.

“Simplemente estamos obligados a hablar con la verdad, decir que solo tú representas la posibilidad de una candidatura ganadora, porque tu vienes de ganar, yo también le diría a Lilly: ‘oye, pues sí, nada más que te ayudó el presidente’; claro que sin el efecto AMLO hubiera sido muy difícil sola ganar, es la suma de muchas cosas”, reviró Xóchitl Gálvez.

