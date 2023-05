Alcalde pide calma a los aspirantes a sucederlo

CD. VICTORIA, TAM. Para el alcalde de Victoria Eduardo Gattas Báez, al acercarse el proceso electoral que inicia la segunda semana de septiembre viene la efervescencia, el golpeteo, el roce, y se calienta un poco el panorama, pero realmente debemos de ser tranquilos de los tiempos electorales.

“Hay que esperarnos, ver cómo viene el proceso, como viene la convocatoria, tranquilitos es lo único que les digo a todos los que aspiramos y me incluyo, a mantenernos en calma”.

Admitió que el golpeteo enfocado a la administración municipal obedece a todos quieren la silla de la presidencia municipal, pero nada mas va ser uno el ganador, hay que esperarnos a ver qué piensa la ciudadanía, cual es el sentir ciudadano.

“Yo todos los días ando en las colonias y me bajo de la camioneta y el aprecio del ciudadano hacia mi persona lo siento lo palpo lo ven lo pueden ver en las obras cuando vamos caminando me saludan, me dan un abrazo, quiere decir que vamos por el camino correcto y saben que estamos haciendo las cosas bien”.

Precisó que en el tema del agua traemos un rumbo que es la segunda línea del acueducto, en el tema de la basura, ya la arreglamos pero aparte vienen los camiones nuevos para que no se nos caiga la basura en el tema de alumbrado vamos a tener iluminadas todas las calles de Victoria con lámparas de última generación en pavimentos entre estado y municipio se van a invertir 600 millones de pesos lo que nunca se había hecho.

Lo importante es que vamos a ver un Victoria transformándose ya lo podemos ver, estamos trabajando medio Victoria arreglándolo.

Por Salvador Valadez