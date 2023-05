Se meten solos al pie

Como se esperaba, a tres meses del arranque formal de la carrera presidencial, en vez de que los partidos integrantes de la oposición cierren filas para pelearle unidos a Morena el gobierno del país, se están metiendo solos el pie.

Mientras que el tiempo exige acelerar el proceso de selección del candidato más competitivo, en el PAN, por ejemplo, el dirigente nacional, Marko Cortés, anunció que exigirá a cada aspirante reunir un millón firmas que hará más lenta la contienda.

El anuncio, como era de esperarse, en vez de provocar júbilo y aplausos ha causado reacciones de desacuerdo y en no pocos casos hasta risas.

El jerarca del PRI, Alejandro Alito Moreno, por ejemplo, casi si pitorreó de la medida. Pónganle más firmas, expresó, nosotros podemos juntar las que quieran, tenemos aspirantes para cumplir sin problemas el requisito.

El conductor del programa de Imagen TV, Ciro Gómez Leyva, también la criticó: mientras que los aspirantes de Morena arrasan en todas las encuestas, señaló. en el PAN no se les ocurrió mejor idea que poner a los aspirantes a juntar firmas. No es broma, añadió, en la 4T, deben de estar felices.

El exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, también se sumó a las críticas del sorpresivo método: es una aduana, declaró, un retén para evitar cualquier candidatura externa, específicamente la de la senadora Lily Téllez, y tratar de imponer al diputado Santiago Creel Miranda.

Quien fuera secretario particular del expresidente Felipe Calderón, advirtió además que el dirigente nacional puede utilizar la estructura del partido para regalarle firmas a cualquier aspirante, pero, además, parece que no tiene sentido de la urgencia, porque el INE extendería el proceso al final del año.

En temas locales, por otra parte, el diputado Erasmo González alterna las tareas de apoyo electoral al candidato de la 4Ta gobernador de Coahuila con jornadas de posicionamiento en ciudad Madero denominadas “Erasmo en tu colonia”, a través de las cuales lleva a vecinos productos básicos a precios bajos.

El pasado fin de semana, 28 de mayo, en tanto que el legislador asistía a un mitin de respaldo a Armando Guadiana, su esposa, la regidora Dunia Marón, encabezó la cuarta edición del programa para ayudar a la economía popular.

Ya que hablamos de la urbe petrolera, el alcalde Adrián Oseguera sigue adelante con los programas y obras de desarrollo urbano, ahora en terrenos de la playa de Miramar.

El munícipe dio el banderazo de inicio de un dren pluvial en el bulevar costero de la colonia La Barra, con el que, además de prevenir inundaciones en las temporadas de lluvias y huracanes, tiene asimismo la finalidad de atraer mayor inversión y detonar aún más el potencial turístico de la zona.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

