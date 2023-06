El Presidente de Estados Unidos se cae del escenario durante un evento

CIUDAD DE MÉXICO.-l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se resbaló y cayó durante la ceremonia de graduación de elementos de la Fuerza Aérea estadunidense el jueves, mismo que quedó grabado en video, donde recibió ayuda de los oficiales del Servicio Secreto y de la propia fuerza aérea.

Cuando el presidente volvió a ponerse de pie, señaló un saco de arena negro donde había tropezado y caído, y luego salió del escenario por sus propios medios. A pesar de la caída, Biden se encontró bien tras haberse tropezado. Había terminaod de entregar varios diplomas en la Academia de la Fuerza Aérea estadunidense en Colorado.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo

— Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023