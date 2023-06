Lanzan estufas y colchones a canales

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Estufas, colchones y refrigeradores siguen siendo arrojados a canales pluviales en diferentes colonias de Tampico, lo cual podría agravar las inundaciones de presentarse fuertes lluvias.

Ursicio Salvador Márquez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del cabildo, dijo que en la colonia Hidalgo fue retirada una estufa que estaba atorada en un canal.

Por ello, ante el inicio de la temporada de huracanes el jueves 1 de junio, exhortó a los ciudadanos a mantener limpios los drenes y reportar cualquier situación irregular que detecten en sus sectores.

“Que ya no arrojen basura no común a los canales, se les ha hecho fácil tirar colchones, muebles, hasta estufas, refrigeradores hemos encontrado en canales, ya son menos casos pero todavía hay algunos ciudadanos que no han entrado en razón”, explicó.

“En la colonia Hidalgo tuvimos un problema, los vecinos nos hicieron un llamado, acudimos a observar el área, encontramos una estufa atorada entre el canal a cielo abierto pero hay parte que está cerrado, se han levantado una tapas que están cubriendo el canal y pudimos retirar los materiales que encontramos”, mencionó.

Dijo que los vecinos pueden pedir el apoyo de servicios públicos o de atención ciudadana para que se retire cualquier objeto de gran tamaño de algún canal.

Por Benigno Solís/La Razón