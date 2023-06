Piden a hipertensos tomar precauciones por altas temperaturas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Cruz Roja mexicana zona sur exhortó a hipertensos y diabéticos a estar alertas y tomar las debidas precauciones para no verse afectados por las altas temperaturas.

Julio César Castro Ramones, coordinador del área de socorros de la Benemérita Institución, dijo que en las últimas semanas personas que padecen esos males, han presentado problemas de salud tras estar expuestas al calor.

La mayoría de esas personas que empiezan a sentirse mal por el calor, no están bajo control médico.

“En la mayoría de los casos no llevan un control, con enfermedades silenciosas como diabetes mellitus e hipertensión se puede llevar una buena calidad de vida si llevan un tratamiento médico adecuado y al pie de la letra junto con una dieta saludable”, destacó.

“En el momento detectamos la hipertensión arterial, la crisis hipertensiva pero no sabemos si no está diagnosticado porque no es hipertenso o por que se elevó por otra situación”, aseguró.

Los síntomas que se presentan por la presión elevada y que puede ocasionar un derrame cerebral son dolor de cabeza, imposibilidad para articular palabras, desviamiento de alguna de las dos partes de la cara, principalmente”, indicó.

Por Benigno Solís/La Razón