Arranca la carrera presidencial

De las 6 Corcholatas que buscan la presidencia de MEXICO, Marcelo Ebrard fue el primero en presentar su renuncia a su cargo que desempeñaba como Ssecretario de Relaciones Exteriores en el Gobierno de AMLO.

Con este paso, registra una delantera contra sus adversarios, pues está dejando la charola para ir con todo por la candidatura.

Esto refleja que busca piso parejo pero parte de sus compañeros de partido que también le andan haciendo competencia.

Principalmente el mensaje es para la Jefa capitalina, Claudia Sheinbaum y para Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación en el país.

Porque realmente la posibilidad de ser el próximo presidente o presidenta de México está entre Marcelo, Adán Augusto y La doctora capitalina.

El tema de la sucesión debe tomarse en serio y con la congruencia necesaria para que no caigan en lo mismo que hizo el viejo PRI, lo cual generó hartazgo a los ciudadanos.

Hasta el momento Marcelo, aunque sabe que no es el favorito, ha mantenido un diálogo de cordialidad y de respeto con su jefe político, con el cabecita de algodón, pero se nota que su paciencia se está agotando y que tiene un límite.

El equipo del Canciller se muestra confiado en que habrán de ser los palomeados para ir en busca de la presidencia del país.

Marchelo está pidiendo que también el resto de los aspirantes hagan lo mismo y renuncien para tener piso parejo.

Y la neta, “tacha” para la doctora de muerte, por que dijo que no va a renunciar, solo que ella gane la encuesta y amarre la candidatura presidencial y mientras tanto, la señora seguirá placeándose, por todo el país en lugar de ponerse a trabajar y desempeñar el puesto de jefa capitalina.

Y también a Adán Augusto le da miedo renunciar, él esperará el 2024 para ver si Santa Claus le trae la candidatura de regalo.

Digo, estos cuates hicieron lo que se les pegó la gana, pero no se vale que utilicen sus cargos públicos para promocionarse, porque además podrían estar violando la ley.

Sabemos que el partido Morena tiene muchas posibilidades de mantener la continuidad en el Gobierno Federal, pero es necesario que mantengan la unidad.

Sería muy lamentable que AMLO mantuviera la vieja tradición del “dedazo” para nombrar a su sucesor.

El país está harto de las imposiciones y de políticos ocurrentes, se requiere experiencia y resultados:

Faltan 361 días para que se lleve acabo la jornada electoral mas importante de los últimos años.

Las cosas se empiezan a poner “color de hormiga” en Morena y todo puede complicarse.

La convocatoria está por salir y eso dará otro giro a esto, ya que prácticamente se estará iniciando con la campaña interna para que puedan recorrer todo el país para promoverse y ganar simpatías.

El Presidente AMLO se comprometió a que no meterá las manos … y esperemos que lo cumpla.

Aunque yo no se lo creo ni aunque me lo jure por el “osito Bimbo”.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO