Vecinos van con todo contra “ratas”

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El nivel de inseguridad y constantes robos a domicilios, motivó a vecinos del fraccionamiento las Flores, para organizarse con grupos de whatsapp, alarmas y cámaras de video en sus casas para enfrentar la delincuencia.

En caso que un vecino esté en peligro, todos van a salir “armados con lo que tengamos para detener al delincuente”, advierten vecinas.

Aunque en un chat de whatsapp existen más de 300 vecinos de esa zona de Ciudad Victoria, en la calle Ébano, se han colocado mantas de advertencias para quienes pretendan robar, para que lo piensen dos veces.

“Diariamente se registran hasta diez robos en este sector del Fraccionamiento Las Flores”, asegura una vecina entrevistada.

La calle se ubica atrás del estacionamiento de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, y en esa zona, donde la semana pasada a las 8 de la mañana, los ladrones forzaron un portón, metieron la camioneta y trataron de llevarse un aire acondicionado, al pensar que no había nadie.

La dueña de la casa salió y al darse cuenta, los ladrones emprendieron la huida.

En esa misma calle de Ébano, días antes, los ladrones arrancaron un portón y se metieron a la casa de una familia a quienes robaron todas sus pertenencias.

Hay vecinas de este sector y que narran, cómo los ladrones se llevan bicicletas, escaleras, mesas, roban baterías de carros y sus accesorios, se llevan todo lo que pueden.

“Más de una vez se ha llamado a la Guardia Estatal para que atienda la emergencia y no llegan.

No existen rondines y el municipio no puede hacer nada, porque no tiene facultades para dar seguridad”.

Lo más grave, fue lo que le pasó a uno de los vecinos, un sujeto se metió a su casa y estuvo por varios minutos escondido hasta ser descubierto.

Una de las vecinas, muestra algunos videos sobre cómo caminan tres hombres y una mujer revisando las casas y eso también lo hacen por día y noche.

“La finalidad de estas acciones es estar como “Vecinos Unidos”, es que podamos organizarnos para lograr darnos la protección que la autoridad no puede brindar. Todos los vecinos estamos organizados, en comunicación para que cuando estén en peligro, todos salgamos armados con lo que tenemos, machetes, bates, con lo que tengamos”, advierten.

“Es a lo que nos están orillando las autoridades; exigimos, denunciamos, levantamos reportes pero no mandan rondines ni esclarecen los robos”.

“No mandan rondines porque lo que ellos dicen, es que no hay suficientes elementos y patrullas para toda la ciudad, pero ellos, autoridad, deben tener registros , sobre dónde se registran los robos”, para priorizar la seguridad.

Desde las ocho de la mañana comienzan a robar, “todo el día lo hacen, en diferentes sectores del fraccionamiento y no nos deja otro remedio a los vecinos que organizarnos para detener a los rateros y ‘entretenerlos aquí’, hasta que llegue la autoridad”, advierten las vecinas.

Por Arturo Rosas H.

EXPRESO-LA RAZON