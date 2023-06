Exhiben “el top five” de bancos abusivos

En Tamaulipas, cinco bancos concentran el mayor número de quejas de usuarios de servicios financieros con el 46.4 por ciento del total.

Citibanamex con 240 asuntos ocupa el primer lugar con un aumento del 100 por ciento con relación al año pasado, le siguen Banorte, BBVA. Banco Azteca y Santander en ese orden; de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros.

De todas las reclamaciones recibidas este año contra bancos , el 30.4 por ciento están relacionada con un posible fraude por consumos no reconocidos y transferencias electrónicas no reconocidas.

Rogelio Mata delegado de CONDUSEF en el estado, dijo que, el nuevo comunicado sobre reclamaciones y quejas atendidas en cuatro meses.

Se recibieron mil 516 quejas, representa un aumento del 28.4 por ciento con relación al 2022 que registro mil 181 asuntos, Tampico registro el 19.3 del total . De las reclamaciones en general concluidas en el estado se recuperó 6.2 millones de pesos a favor de usuarios de servicios financieros.

A través de gestión electrónica en proceso de atención mil 1017 asuntos y en gestiones del Registro de Despacho de Cobranza hay 336, en conciliación 125, con solicitud de dictamen 28, solicitud de defensa legal 3.

Lo que se recuperó a favor de usuarios de servicios financieros que fue del orden de 6.2 millones es un aumento del 65.6 por ciento comparado al año pasado que fue de 3.7 millones de pesos.

Los municipios con mayor número de quejas fueron: Tampico con 293, Madero con 187, Reynosa con 114 y Altamira 100, Victoria con 85 reclamaciones, Matamoros 67, Nuevo Laredo 51, Mante 18, Rio Bravo 8, Valle Hermoso 6 y en otros 587.

Los productos más reclamados son tarjetas de crédito y débito, y producto no especificado REDECO, que son despachos de cobranza.

En conjunto son 43.9 por ciento de reclamaciones, tarjetas de crédito aumentaron las quejas un 17.5 por ciento por consumos no reconocidos.

Es solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida, y bloqueo o cancelación de producto o servicio sin previo aviso.

Las tarjetas de débito aumentaron quejas un 49.7 por ciento, el crédito personal aumentó 30.7 por ciento y quejas contra aseguradoras por daños a automóviles subió un 52.9 por ciento.

Las causas más reclamadas son: consumos no reconocidos, transferencia electrónica no reconocida, y amenazar, ofender o intimidar al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.

Esta es la causa que está relacionada con despachos de cobranza y representan el 32.2 por ciento de reclamaciones donde aparece la banca múltiple con 895 reclamaciones con el 59 por ciento de los asuntos.

La SOFOM con 210 asuntos es el 13.9 por ciento y aseguradoras con 203 asuntos es el 13.4 por ciento, los AFORES tienen 45 reclamaciones.

POR SALVADOR VALADEZ C.