“¿No hay timbre?”: Xóchitl Gálvez intenta ingresar a La Mañanera en medio de una trifulca

En medio de una trifulca entre simpatizantes y opositores, la senadora Xóchitl Gálvez intentó ingresar a la conferencia mañanera de Palacio Nacional.

Con amparo en mano, la legisladora panista llegó a bordo de su bicicleta al circuito del Zócalo para ser inmediatamente rodeada por las porras a favor y en contra.

“Sería tan sencillo que el Presidente aceptara que se equivocó”, mencionó.

¿Creyó que iba a poder entrar?

“Pensaba que sí porque además el Presidente dio su palabra dijo que sí conseguía una orden lo iba a hacer y lo logré conseguir”, agregó.

La senadora logró llegar hasta el acceso de Moneda 1 de Palacio Nacional en donde tocó la puerta, y hasta le gritó al vocero “¡Jesús! ¿No hay timbre?”, bromeó.

“Me tuvo miedo”, expresó la senadora

Antes de retirarse, la senadora hidalguense lamentó que el Presidente haya ignorado una orden judicial y prefiera encerrarse en Palacio Nacional en lugar de cumplir su palabra.

“Me tuvo miedo”, soltó.

Aprovechó para mostrar una pancarta que decía “no le saque Presidente” y leer un comunicado en el que insistió que no vino a hacer show ni a cumplir un capricho sino a ejercer un derecho.

“Lamento que el presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra y se encierre en su palacio, como siempre las puertas están cerradas a los ciudadanos, no vengo a reclamar o montar un show no vengo a pedirle ni una pizca de su popularidad, vengo a reclamar respeto, respeto a la ley, a los otros poderes y respeto a los ciudadanos que no pensamos como él”, apuntó.

Después de una hora y 10 minutos, la senadora se retiró no sin antes mencionar que seguirá dando la pelea legal pues notificará al juez que no pudo ingresar a La Mañanera del jefe del Ejecutivo.

