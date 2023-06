Dentista acusa a Poncho de Nigris de no pagarle tratamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris es un famoso que no escatima en hacerse ciertos arreglitos en el rostro para lucir lo mejor posible y hace unos años se realizó unas carillas con un dentista de apellido Benavides, quien por medio de historias de Instagram contó que el influencer nunca le pagó el tratamiento que le hizo.

De acuerdo con el doctor, Poncho de Nigris en una ocasión aseguró tener solamente cuatro carillas cuando tiene más. Las carillas es un tratamiento estético que al ser colocado da la apariencia de tener unos dientes más blancos y derechos

“Yo no sé por qué dice que son nada más cuatro carillas, no entiendo para qué la mentira y la deshonestidad, si te pones 10 o 20, no te pones más o menos”.

El dentista aseguró que Poncho de Nigris le comentó que el pago por el tratamiento sería con menciones en redes sociales, ya que de esa manera estaría promocionando su trabajo, sin embargo, el influencer no cumplió con lo prometido.

“No me pagó dinero ni con menciones, en sus videos de su podcast me empezó a insultar. A parte me estuvo insultando a nivel en redes sociales, pero equis, a mí se me resbala”.

El dentista Benavides incluso mostró en sus historias fotos del trabajo que le hizo a Poncho de Nigris.

Por otra parte, el especialista le mandó un mensaje a la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, para que convenciera al modelo de darle el crédito que le corresponde por haberle hecho las carillas.

“Yo no voy a soltar el tema nunca hasta que me dé el reconocimiento Poncho de que se hizo las carillas conmigo. Así como tú (Marcela Mistral) lo convenciste de que fuera un consultorio para publicidad, con la misma estrategia convéncelo de que diga la verdad (…), con una vez que diga la verdad yo te prometo que no vuelvo a tocar el tema ni de Poncho, ni de ti, ni de carillas, ni de tú familia”.

Con información de Excélsior