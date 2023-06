Esto pasa en el territorio de la izquierda

Ciudad Madero es, en los últimos 30 años, un referente obligado cuando se habla de alternancia política y de fuerte presencia de la izquierda en Tamaulipas.

Esa ala ideológica que a principios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari viró a una izquierda más radical

y encontró cobijo en el PRD, tiene un bastión en Madero. Eso es innegable en estos tiempos, con lo que eso pueda significar para todos.

Después del encarcelamiento de Joaquín “La Quina” Hernández Galicia, Ciudad Madero dio un ejemplo de la rebeldía de quienes compartían muchas de sus ideas, que se nutrían del nacionalismo revolucionario y del paternalismo que caracterizaba al viejo PRI, hasta la llegada de Salinas al poder.

El primer Alcalde de oposición fue Alfredo Pliego Aldana, un ingeniero petrolero de larga trayectoria en la izquierda, que tiene una amistad añeja con Cuauhtémoc Cárdenas. Hace 30 años ganó la elección siendo postulado por la coalición PAN-PRD y gobernó de 1993 a 1995.

De ahí en adelante le sucedieron Jorge Mario Sosa Pohl, los hermanos Juan Manuel y Joaquín Hernández Correa y doce años después de la primera alternancia, el PRI recuperó la Presidencia Municipal con Guadalupe González Galván.

Hace 5 años, Adrián Oseguera Kernion llegó a la Alcaldía, luego de un intento años atrás y en ese momento, superando obstáculos legales que se le pusieron. A partir de entonces, Madero se mantiene en la ruta marcada por las políticas públicas y la actividad que caracteriza a López Obrador y la Cuatroté. Pero la historia de Oseguera en la izquierda no es nueva, pues desde su abuelo que fue senador durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, la familia ha estado en ese flanco.

Ese antecedente es importante para entender por qué hoy, la actividad que realizan los aspirantes más visibles en el escenario político de la zona confirma que Ciudad Madero es un territorio de izquierda y que inevitablemente seguirá así los próximos tres años, por lo menos. La oposición, especialmente el PAN, no pinta fuerte hasta ahora.

La primera gestión de Oseguera sirvió para afianzar el proyecto de Andrés Manuel -con quien Adrián, su hermano Abel y su padre del mismo nombre-, tienen una cercana relación de hace décadas. Adrián supo transitar el sexenio cabecista y sortear los escollos de las grillas internas morenistas.

Ha sido el primer Alcalde reelecto de Madero, con una cantidad de votos notable, tiene una influencia innegable en el partido en buena parte del estado. Fue aspirante a la nominación a la gubernatura y se le mencionó para el Senado y hoy en día, ejerce el poder con la visión de seguir fortaleciendo la Cuatroté.

Uno de los aciertos que no se le pueden discutir es que se ha enfocado en estar al frente del gobierno municipal sin distraerse en querer andar promoviendo a aspirante alguno a sucederlo. Al menos, de su equipo de trabajo. Con

los demás interesados, se sabe que mantiene relaciones cordiales y de respeto, pero tampoco se ha involucrado abiertamente en forma alguna. Terminar el trienio de la mejor manera, atendiendo los compromisos hechos con la

gente, es la premisa.

De los resultados que muestra el trabajo de Oseguera en sus dos administraciones se desprende la afirmación incuestionable de que no tiene a alguien como favorito para la sucesión, no se ha metido a apoyar a nadie, no ha pedido a su estructura afín que se incline por alguien y tampoco se ha peleado abiertamente con sus posibles relevos. Cómo se lleve con cada uno de ellos, es cosa muy diferente.

Nadie podrá discutirle los méritos y tampoco señalarlo de no haber hecho lo necesario para que Ciudad Madero sea, políticamente al menos un sexenio más, un territorio de izquierda. Y en cuanto a su futuro político inmediato, las opciones son varias, pero de eso habrá tiempo de hablar después.

ERASMO, LA EDUCACIÓN Y EL AGUA COMO EJES

A propósito de Ciudad Madero, el diputado federal Erasmo González Robledo ha tenido una semana bastante movida en el sur de Tamaulipas.

En su papel como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en Tampico ha estado dando seguimiento a las gestiones realizadas ante la Conagua en apoyo al gobierno de Américo Villarreal, que mediante la Secretaría de Recursos Hidráulicos está trabajando en el diseño de una estrategia amplia para evitar los riesgos de desabasto de agua en todo el estado, pero especialmente en el sur, en la aplicación de recursos federales para ampliar

y mejorar la infraestructura hidráulica en el dique “El Camalote”, por ejemplo.

Pero esta semana, González Robledo encabezó con la Secretaría de Educación de Tamaulipas el inicio del Programa Educativo Intervencional “Más Humano”, en una escuela primaria de Ciudad Madero. Dicho esquema tiene como objetivo la sensibilización infantil ante la violencia y el distanciamiento social, buscando promover valores y fortalecer a la niñez.

El programa busca aumentar el bienestar y la felicidad de los niños y niñas en el distrito representado por Erasmo, es decir, los municipios de Ciudad Madero y Altamira, en el que participará la organización Padme Humanity A.C.

La promoción de mejores condiciones de educación, bienestar y compañerismo entre estudiantes, así como las gestiones directas para que el agua no sea un problema de abasto para la zona sur, son dos de los ejes de la estrategia que el diputado federal está aplicando para hacer ver su trabajo. Por supuesto, en forma complementaria esto le ayuda a afianzar su posición como el aspirante más fuerte a la candidatura morenista a la Alcaldía de Madero.

LOS APOYOS DE BIENESTAR EN MADERO

En el mismo tenor, esta semana se inició la entrega de apoyos alimentarios del gobierno estatal, a familias de Ciudad Madero. Las actividades están a cargo de la delegación de Bienestar que representa Claudio de Leija

Hinojosa, quien es por cierto, aspirante morenista a la nominación a la Alcaldía.

El programa “Alimentando tu Bienestar” pretende que a través de la Secretaría de Bienestar Social se atienda la necesidad de apoyar con despensas a las familias marginadas, de acuerdo con las indicaciones que ha dado el

gobernador Américo Villarreal. La entrega comenzó en las colonias Emiliano Zapata, Ampliación Emiliano Zapata, Simón Rivera y 15 de Mayo.