Lucía Méndez afirma que a Cher le gustan sus canciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez en ocasiones ha contado algunas anécdotas que ha vivido a lo largo de su larga trayectoria, una de las más recordadas es la pelea que tuvo con Madonna en pleno concierto, pero recientemente la famosa reveló que conoció a Cher y que recibió varios halagos por parte de la cantante.

En una entrevista Lucía Méndez contó que hace un tiempo conoció a la famosa cantante Cher, quien le dijo que le gusta mucho México, así como las canciones de la mexicana, entre ellas Corazón de piedra.

De acuerdo con Lucía Méndez, conoció a Cher en Miami después de que le pidiera una cita a la también actriz.

“Ya me encontré con ella en Miami, le pedí una cita, le mandé mi trayectoria, todo para que me recibiera, me recibió”.

En la plática, Lucía Méndez recordó que en su encuentro con la cantante, Cher le expresó que había visto algunas de sus telenovelas e incluso escuchado sus canciones, las cuales eran de su agrado.

“Estaba hermosa, guapísima, estuvimos hablando de la ambigüedad de ser actriz y cantante. Que amaba México y que le gustaba mucho mis canciones, que había visto cosas mías actuando. O sea, se portó tan linda, tan sencilla, tan buena onda que sinceramente se me quedó muy grabado”.

Finamente, Lucía Méndez hizo referencia a la pelea que tuvo con Madonna, cantante que visitará México en enero del 2024. La mexicana hizo una broma en la que comparó a la Reina del pop con Cher.

“Entonces llegas y Madonna te trata como te trata… ¡no me paro!”.

Hay que recordar que Lucía Méndez ha contado que hace unos años asistió a un concierto de Madonna y se encontraba en las primeras filas. Debido a un problema de salud, Lucía Méndez no se podía levantar de su lugar, algo que notó la intérprete de La isla bonita y le pidió que se parara, sin embargo, la mexicana no hizo caso a la petición de la cantante y le pidieron que se retirara del show.

Con información de Excélsior