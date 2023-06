Somos humanos y nos llaman mexicanos

Tardaron al menos 18 meses para desarrollar el proyecto, según fue perfeccionado por maestras y maestros de todo el país, incluso, se dice que tomaron en cuenta a los pueblos indígenas y afro, así como a los investigadores, académicos y especialistas en educación de todos los rincones de este México lindo y querido; bueno, supuestamente hasta dialogaron con niñas, niños, adolescentes y familias mexicanas para por fin entregar en agosto de 2022 el nuevo programa “Más Humano”, un proyecto de sensibilización infantil ante la violencia y el distanciamiento social, buscando promover valores y fortalecer a la niñez mexicana… mismo que por cierto apenas llegó a Tamaulipas gracias a González Robledo.

¿Les creemos? A estas alturas de la vida, ya hasta la esperanza se perdió, sin embargo, allí está el esfuerzo, que si comulgan o no en la ideología política con usted eso ya no tiene lugar aquí, el asunto es que allí está el empuje hacia el futuro con un mejor bienestar y le correspondió al diputado federal Erasmo González Robledo, traer al sur de Tamaulipas “Más Humano”, insisto, un Programa Educativo Intervencional que durante los próximos meses,

realizará actividades dirigidas a los alumnos de 5to y 6to año en las escuelas de Ciudad Madero y Altamira, en las cuales se abordarán temáticas como la empatía, el respeto, la resolución pacífica de conflictos y la promoción de

la igualdad de género. Además, se organizarán actividades vivenciales y dinámicas participativas que permitirán a los niños y niñas poner en práctica los valores aprendidos.

“Más Humano”, dicho por el morenismo institucional es un claro ejemplo de la importancia que se le está dando a la educación integral de los niños y niñas en México y Tamaulipas, promoviendo la construcción de una sociedad más justa y solidaria; esa comunión entre humanos que tanta falta le hace a este pueblo bueno y sabio.

En realidad, yo no sé si Erasmo es “Más Humano” o no, pero le tocó impulsar y traer a Tamauliaps, a su tierra natal Ciudad Madero, esta nueva modalidad, una iniciativa que surge del deseo de aumentar el bienestar y la felicidad de

los niños y niñas. El mismo Erasmo lo dejó en claro, este programa se llevará a cabo simultáneamente en Ciudad Madero y Altamira, claro también en Tampico, pero como Tampico es panista, sabe que no se puede meter o desde hoy pierde su próxima elección, bueno, el asunto es que lo proyectado por la SEP contará con la participación de la organización PadmeHumanity A.C., quienes aplicarán sus conocimientos y experiencias para fomentar un sano

compañerismo.

No hay duda, Erasmo está seguro para el 2024, bueno…, a menos que los gringos digan otra cosa.

En la intimidad… El que se boló la barda con este calorón y sin importarle el alertagamiento que se experimenta en cada centímetro de Tamaulipas fue el alcalde de Tampico con la entrega de un paquete de obra pública.

Cuando digo que no le importó el calor, me refiero a que lo más facil es quedarse en la oficina, resguardado del clima y con el aire acondicionado a todo lo que da, pero no, Chucho Nader sacó a su gente a la calle para seguir impulsando el Tampico Brilla, una marca de continuidad y sostenida.

En la colonia Mirador, entregó la calle Miramar; eran pasaditas de las 18:00 horas y el sol aún picaba; después en la colonia Del Bosque, la Privada las Torres y para cuando la luna se asomaba en la colonia Nuevo Progreso hizo entrega de la pavimentación de la rúa Nicolás Bravo.

¡hay tiro! –dicen-