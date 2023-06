Verónica Macías revela el lado oscuro de Paco Stanley

MÉXICO.- Recientemente la conductora Verónica Macías reveló el lado oscuro del también presentador Paco Stanley, pues hace varios años lo entrevistó para una tarea universitaria donde le declaró importantes acontecimientos relacionados con sus sentimientos, específicamente desde la pérdida de su hijo.

Ahora la conductora quien se abrió paso en Televisa tras dicha entrevista, decidió revelar el lado oculto de su ex jefe y compañero luego de participar en el programa matutino “Venga la alegría” donde reconoció su admiración, cariño y respeto para el también comediante.

Sobre la pérdida de Paco Stanley

Esta parte oscura de los hechos se ocasionaron a partir de la muerte de su hijo Paco Stanley Solís en la época en la que conducían el programa “¡Ándale!” de Televisa, donde aseguró que tras esta lamentable e inesperada pérdida, Paco se convirtió en un hombre que nadie conocía.

Detalló que en ese tiempo, Paco lloraba y siempre estaba triste, apagado y con “un dolor terrible”, y que tomó la decisión de encerrarse y no aparecer en ningún programa, por lo que ella lo empezó a conducir al lado de Arleth Garibay, pues el conductor se encontraba de luto por su hijo.

“A todos los que estaban con Paco Stanley los metieron a la cárcel”

Al respecto, Verónica señaló que agradece profundamente el destino de no haber sido colaboradora de Paco Stanley durante 1999, cuando el conductor fue asesinado a tiros afuera del restaurante “El charco de las ranas” por cómo trascendió este crimen a los medios y las personas allegadas al famoso.

“Yo de una cosa le doy gracias a Dios. Ya no trabajaba con Paco muchos años antes. Le doy gracias a Dios porque todos los que estaban cerca de él estuvieron embarrados y hasta la cárcel fueron a dar, yo ya no había visto a Paco muchos años antes, por eso yo no estuve en todo eso, bendito sea Dios, y la verdad ¡qué terrible!, O sea, culpables o no, los metieron a la cárcel y ¡qué horrible!”, dijo la también actriz de 52 años de edad al respecto.