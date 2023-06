Lo que enfrentará el panismo en el sur

Conforme se acercan los tiempos en los que el PAN tendrá que ir viendo cómo evalúa los perfiles de sus aspirantes a las candidaturas a las Presidencias Municipales, diputaciones federales y locales, así como a las senadurías, los interesados aprietan el paso en esta carrera.

El panismo, golpeado en la simpatía de no pocos ciudadanos a raíz de la forma en que terminó el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, enfrentará un panorama complicado, aunque no difícil de superar si se toman las decisiones acertadas.}

EL DIFÍCIL CASO DE ALTAMIRA

En el caso del sur del estado, lo que dicen las primeras encuestas es que en Altamira, el PAN batallaría para enfrentarse a Morena, ante un Armando Martínez Manríquez quien ha mantenido el ritmo de trabajo con la misma intensidad que el primer día.

Ese municipio, gobernado hasta hace casi dos años por el PAN en dos períodos consecutivos, es uno de los dos de la zona conurbada que tienen un panorama complicado para el blanquiazul, pues al igual que en Ciudad Madero se carece de suficientes elementos con la experiencia suficiente y el poder de convocatoria claro, como para enfrentarse en un nivel competitivo a Armando y Morena. Al menos, hasta ahora no se ve con claridad quién pueda hacerlo.

CIUDAD MADERO Y SU PANORAMA TRISTE

En Ciudad Madero, aunque algunos de sus entusiastas promotores dicen que el diputado local Carlos Fernández es quien mejor puede representar al PAN, la realidad es que entre los grupos que durante años han controlado al partido, esa posibilidad no parece convencerles y no descartan buscar otras opciones como el propio dirigente municipal Francisco Castañeda o hasta el ex director del Conalep, Agustín de la Huerta Mejía.

Lo han dicho de varias maneras y en distintos lugares: Quieren a alguien que sea muy identificado por el panismo y que pueda conectar bien con los ciudadanos, especialmente para presentarse como una opción atractiva en la contienda por la renovación de la Presidencia Municipal, pero sobre todo, que pueda ofrecer algo diferente a los maderenses.

TAMPICO, UN PUNTERO Y DOS MÁS CRECIENDO

Luego, en Tampico, la única ciudad importante del estado que sigue gobernando el PAN a pesar de la mancha negativa que es la sombra del cabecismo, las cosas no se han definido y todavía pasará un buen tiempo para que eso suceda, porque además de que es lo más conveniente para el partido, también para la competencia por la simpatía ciudadana. Y es ahí en donde, de acuerdo con al menos una encuesta que se conoce, el diputado local Edmundo “Mon” Marón se mantiene con una buena calificación por parte de los tampiqueños, después de cuatro años de fungir como diputado local.

“Mon” aparece en esa medición con 40 puntos de preferencia entre los aspirantes panistas evaluados, pero la diferencia entre ese primer lugar, el segundo y el tercero es de al menos 10 puntos porcentuales. Es decir, aunque la carrera no ha empezado oficialmente, ya tiene una ventaja notable.

La encuesta considera un elemento que se aplicó en el levantamiento de la muestra cuando se pregunta a los panistas quién creen que debería ser su candidato a la Alcaldía de Tampico, un importante porcentaje piensa que debería ser el diputado local. Un factor que parece jugar a favor del diputado local es que ha entendido que para poder aspirar a darle continuidad al modelo de gobierno que prevalece en Tampico, debe respetar los tiempos, los valores entendidos y atender la cortesía política, dando su lugar a quien ejerce el liderazgo de facto en el partido a nivel local.

Sin embargo, la carrera panista por la nominación a la Presidencia Municipal tiene otros jugadores que igualmente participan y que reciben buena calificación de la militancia y de los ciudadanos encuestados, pues la diputada federal Rosa González Azcárraga aparece en un lugar destacado, ante lo cual ha intensificado sus actividades como las reuniones con organismos del sector privado y sus visitas a algunas colonias, aprovechando el receso legislativo y que ya le hacía falta regresar al distrito 8.

Pero en esa lista también aparece Pepe Schekaibán, el secretario de Servicios Públicos porteño que es, sin duda, la revelación en esta competencia informal, extraoficial pero en la misma proporción, peleada.

Pepe Schekaibán es la sorpresa en esta terna de aspirantes del PAN a la Alcaldía, pues ha crecido en poco más de un mes en los niveles de reconocimiento y preferencia ciudadana.

Poco a poco empieza a tener mayor impresión favorable entre los panistas. Quienes lo ven como candidato a la Alcaldía van creciendo en número. Schekaibán, al igual que Rosa María y Edmundo, tiene entre sus ventajas el que tienen la confianza de Chucho Nader, Alcalde y líder del partido en la localidad.

ESCOTILLA

Una muestra de que la coordinación eficaz, cuando se tiene, logra resultados que impactan favorablemente en la comunidad, es la respuesta que tuvo el “Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aplicada”, que organizaron el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTN).

En ese encuentro se presentaron más de mil 200 estudiantes y de 27 conferencistas de 18 países y fue encabezado por la titular de la Secretaría de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, quien aprovechó la oportunidad para reiterar el compromiso del gobierno, para asegurar la impartición de educación de calidad y excelencia.

Y bueno, para la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, el Congreso sirvió para que sus estudiantes pudieran aprender de especialistas internacionales en el tema de la tecnología e innovación.