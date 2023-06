VIDEO | Piloto de avión graba ovni a pocos metros de distancia

Un avistamiento de un objeto volador no identificado (OVNI) está siendo catalogado como histórico por especialistas en el tema pues es uno de los más sólidos en Colombia, donde un piloto grabó a este objeto volador a unos pocos metros de él y quedó captado en video.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con los primeros reportes, se trata del piloto Jorge A. Arteaga, quien compartió que estaba junto con su copiloto en dirección a Medellín cuando tuvieron contacto con un Ovni; pero descartaron que se tratara de algún tipo de globo.

Con relación a "UAP V" en Antioquia Colombia; el Primer Piloto, Jorge A. Arteaga confirma que no se trata de un globo de algún tipo, que no es un dron y que no es algún objeto conocido para él, la fecha oficial; 12 de mayo del 2022 sobre San Jerónimo; Cessna T303 Crusader.

1/ pic.twitter.com/vQgmooXCdR

— Jaime Maussan (@jaimemaussan1) April 11, 2023