Alianza está firme sin MC, afirma PRI

Los trabajos de la coalición ‘Va por México’ siguen firmes en Tamaulipas por acuerdo de los tres partidos, PAN, PRI y PRD, dijo Carlos Solís Gómez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Será antes del 26 de junio cuando se dé a conocer el acuerdo con el que se podrá elegir a quien representará a esta unión como candidato o candidata a la Presidencia de la República, y más adelante se aterrizarán los acuerdos en el estado.

En entrevista con EXPRESO, el dirigente estatal del tricolor, descartó que Acción Nacional salga de la coalición y busque sumarse solo con Movimiento Ciudadano; la ruptura de la gran coalición opositora es solo un rumor. También dijo que no hay lógica en que MC busque ir solo a la campaña.

“Me parece ilógico, o ya están arreglados en MC, porque sus números son muy por debajo como para intentar un triunfo electoral con un candidato propio”, dijo tras señalar que PAN, PRI y PRD, tienen fecha para llegar a acuerdos sobre la candidatura presidencial.

“El 26 de junio se van a firmar las condiciones con las que iríamos, primero se está acordando el método para candidato presidencial, va a ser por encuesta y el que esté mejor posicionado va a ser candidato, independientemente del partido”.

Advirtió que es ilógico que MC quiera ir solo y no sumarse a la gran coalición opositora, cuando apenas logró 26 mil votos en las pasadas elecciones a la gubernatura del Estado de México y Coahuila, mientras que el PRI logró 2.3 millones, el Pan más de 700 mil votos y el PRD más de 218 mil.

VAMOS SOLOS: MC

Juan Carlos Zertuche Romero, aseguró que su partido Movimiento Ciudadano va solo a la elección de 2024, con candidato a la presidencia de la república y en los cargos que estarán en juego en las entidades federativas.

“Nuestro dirigente Dante Delgado, ha sido muy claro, el 14 de julio vamos a confirmar que no vamos en alianza y el 5 de diciembre elegimos al candidato a la presidencia de la república”.

Descartó que en Tamaulipas hayan tenido acercamiento con el PAN; “yo creo que no lo haremos, iremos solos, en la presidencial y en el Estado, para no confundir al electorado. Señaló que no han tenido ningún acercamiento con la dirigencia estatal del PAN, ni los han buscado, y con el PRI, dijo que pese a las invitaciones públicas, “con el PRI ni a la esquina”.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA