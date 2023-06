Angélica Vale revela que Paco Stanley le hacía bullying

MÉXICO.- Este mes, Paco Stanley cumplió 24 años de haber sido asesinado y aunque se resaltan las polémicas, la actriz Angélica Vale recordó al comediante con cariño; incluso dijo que le hacía bullying en sus programas.

La actriz Angélica Vale declaró haber visto el reciente documental sobre Paco Stanley, ‘El show, crónica de un asesinato’ y escuchar que en el material de crestomatía había una referencia a ella en el programa del comediante, por lo cual recordó que este le solía hacer bullying por actuar en muchas obras de teatro.

Sin embargo, ese bullying que Paco Stanley le hacía a Angélica Vale era parte de la estructura del programa y el fin de ello era anunciar de manera amena la obra de la actriz, mediante el entretenimiento.

“Cada vez que yo le caía en el foro, cada vez, él me daba una oportunidad y me bulleaba, obvio. ‘Ay, ya viene a hablar de su obra de teatro… ¿Qué obra estás haciendo, Angeliquita? ¡A ver!’ Y entonces, bulleándome, me daba toda la publicidad del universo. Eso no lo hacía nadie” , dijo.

Angélica Vale opina de documental de Paco Stanley

Además de revelar que Paco Stanley le hacía bullying cada vez que ella lo visitaba al programa, Angélica Vale opinó del documental que hicieron tras 24 años de la muerte del conductor y agradece no haber participado en esta producción, pues tiene un gran aprecio y respeto al comediante.

“Para mí, Paco fue una persona muy especial. Siempre fue un hombre maravilloso conmigo. Me invitó a hacer el Tenorio con él. Viví muchas anécdotas con Paco, ¡qué bueno que no me hablaron para hablar de todo lo que hablaron, porque estaba muy chiquita también! No viví muchas cosas que salen ahí y me quedé traumada”, añadió Angélica Vale.