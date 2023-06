¿Cuál es la misteriosa conexión entre “The Flash” y “Volver al futuro”?

MÉXICO.- El pasado 15 de junio se estrenó “The Flash” en los cines mexicanos, una de las películas más esperadas por fans del universo de DC Comics, a pesar de toda la polémica que ha envuelto a Ezra Miller, quien ha enfrentado diversas acusaciones que van desde robo de botellas de bebidas alcohólicas hasta allanamiento de morada; los fanáticos aseguraban que estas situaciones le costarían el papel principal en la cinta.

El filme dirigido por Andrés Muschietti ha causado opiniones divididas entre el público que ya tuvo la experiencia de ver el producto audiovisual en las salas de cine, pues a pesar de las actuaciones especiales y la nueva apuesta por el multiverso de DC, algunos aseguran que la cinta pudo ser más ambiciosa; asimismo, ya se toparon con una conexión con “Volver al futuro” que los fans de Michael J. Fox no pueden creer.

Para quienes ya tuvieron la oportunidad de mirar la cinta de la competencia de Marvel, probablemente se percataron de un dato curioso. De todas las alteraciones en la línea de tiempo que ocurren en The Flash, por la manipulación del tiempo de Barry Allen (Ezra Miller), hay un momento exacto que le rinde homenaje a una de las películas más icónicas de la década de 1980: “Volver al futuro”.

“The Flash” vs “Volver al futuro”

Barry usa sus poderes para viajar en el tiempo y detener el asesinato de su madre; sin embargo, termina cambiando drásticamente el curso de la historia. Al conversar con su yo del pasado se horroriza al darse cuenta de que el actor Eric Stoltz ahora interpreta a Marty McFly en el clásico de 1985 en lugar de Michael J. Fox.

Y es que para todo aquel que no sabía, la película de “Volver al futuro”, protagonizada por Stoltz y sin Fox, en un inicio era una realidad; no obstante, como suele ocurrir en Hollywood y el mundo cinematográfico, el proyecto termina por no materializarse. Fox fue la primera elección del director Robert Zemeckis para interpretar a Marty, el adolescente que viaja 30 años atrás en el tiempo en un DeLorean con el Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd).

Al principio del proyecto los productores se inclinaron por Stoltz, quien previamente había protagonizado “Fast Times at Ridgemont High” y “Running Hot. Stoltz”, sin embargo, a final de cuentas fue despedido unas semanas después de la producción debido a que Zemeckis y Gale sintieron que su lectura era demasiado intensa, según indica el portal Sensacine. Además, en la misma escena de The Flash, se menciona que Michael J. Fox es el protagonista de “Footlose” y no Kevin Bacon, mención ha hecho especular si Fox estuvo a punto de protagonizar ese filme, tal como es real el dato sobre Stoltz.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO