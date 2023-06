Galilea Montijo habla sobre los ataques que ha recibido

MÉXICO.- Galilea Montijo, famosa conductora del “programa Hoy” y del reality show “La Casa de los Famosos México”, se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de mandar un fuerte mensaje sobre la manera en la que enfrenta los constantes ataques que recibe en redes sociales.

A sus 50 años, la famosa nacida en Guadalajara en Jalisco, se ha consagrado como una de las máximas figuras en los pasillos de Televisa, por lo que prácticamente todo lo que dice se vuelve viral. Fue precisamente esto lo que ocurrió en la reciente transmisión de “Netas Divinas”.

Galilea Montijo habla de los ataques que recibe

En el programa de Unicable, Galilea Montijo abrió su corazón para hablar sobre los constantes ataques que recibe en sus redes sociales y la manera en la que los enfrenta al ser una figura tan famosa. Sus declaraciones se robaron las miradas de sus compañeras y fans del espectáculo.

Sin guardarse nada, la máxima figura de “La Casa de los Famosos México” dijo que con el paso del tiempo ha sido mucho más madura y eso le permite no enfocarse en lo que se diga de ella. Aseguró que en la actualidad no le presta atención a los comentarios que recibe.

“Lo que me ha funcionado conforme pasan los años, no sé si sea parte de crecer, realmente me va valiendo más madre lo que piensen de mí”, dijo en sus declaraciones.

¿Qué programas conduce Galilea Montijo?

Durante este 2023, Galilea Montijo se ha consagrado como una de las máximas figuras de la pantalla chica gracias al excelente trabajo que realiza en distintos proyectos de Televisa. Actualmente colabora en tres programas que la colocan en boca de todos.

Resulta que Galilea Montijo es la máxima figura del “programa Hoy”, también colabora en “Netas Divinas” y es la conductora estrella del reality show “La Casa de los Famosos México”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO