Laura Bozzo asegura que adoptó a Wendy de La Casa de los Famosos México

MÉXICO.- Laura Bozzo se une a la lista de celebridades que apoyan a Wendy Guevara en su estancia en “La casa de los Famosos México”, pues la polémica conductora de origen peruano dijo que no se pierde esta edición y que la influencer oriunda de León es su favorita.

Cabe señalar que Laura Bozzo fue parte de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, en su versión de Estados Unidos, por lo que tiene experiencia en este tipo de formatos, debido a lo anterior, la polémica peruana ahora asegura sentirse identificada con Wendy, por tal razón ya la adoptó como hija.

¿Por qué Laura Bozzo adoptó a Wendy Guevara?

La conductora de exitosos programas de Talk Shows, aseguró que se divierte mucho al ver cada una de las cosas que la influencer hace dentro de “La Casa de los Famosos México”, pues imagina que de estar juntas la pasarían muy bien.

Debido a lo anterior es que Laura Bozzo asegura que ya adoptó a Wendy como su hija y que lo dice muy en serio, además dejó claro su interés de ser parte de esta edición mexicana del reality show, para poder hacerle la vida imposible a competidores como Sergio Mayer y Poncho De Nigris quienes según la peruana se creen invencibles.

¿Por qué Laura Bozzo ve a Wendy cómo hija?

Más allá de lo divertida que es Wendy Guevara dentro de “La Casa de los Famosos México” y de todo el contenido que da tanto al interior como al exterior del reality show, Bozzo compartió las razones que la han llevado a señalar a Wendy como su hija.

Y es que, de acuerdo con la peruana, ella y Wendy son muy similares pues ambas son auténticas y a ninguna de las dos les importa lo que piensen de ellas.

“La veo y me veo, de verdad que la veo y me veo”, puntualizó. “Como me río, como me divierto; es auténtica como yo, le vale un carajo lo que gente diga, se muestra sin complejos y esa es Laura…”, dijo Bozzo.

Por otra parte, la conductora que hizo famosas frases como “¡Que pase el desgraciado!”, comparte que si Wendy no llega a ganar “La Casa de los Famosos México”, no pasa nada pues con el cariño del público es más que suficiente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO